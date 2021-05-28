Многодетную мать погибших при пожаре в Дагестане малышей арестовали на 2 месяца

Сейчас врачи борются за жизнь двух спасенных детей. С тяжелыми травмами мальчиков доставили в реанимацию Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедия произошла 25 мая 2021 года в одном из многоквартирных домов дагестанского города Избербаш. Там, в небольшой квартире на пятом этаже проживала 31-летняя мать и четверо ее малолетних детей.

В этот день она оставила малышей одних дома, заперев металлическую входную дверь квартиры на замок и уехала на работу в село Первомайское Каякентского района.

Утром, около 11:00, пятилетний сын многодетной матери нашел в квартире зажигалку и пошел «играться с ней в спальню». Малыш поджег матрас, в детской комнате начался пожар. Четверо детей не сумели справиться с возгоранием, докричаться до соседей, потому что мать, уходя, заперла входную дверь.

Огонь унес жизнь пятилетнего мальчика и ее трехлетней сестренки. Дети сгорели на месте. Их восьмилетний и девятилетний братья успели выбраться из горящей квартиры, прыгая из окна многоэтажки.

Мальчики остались живы, но получили тяжелейшие травмы. Сейчас они находятся в реанимации. По факту гибели двух малолетних детей при пожаре возбудили уголовное дело. Их мать подозревают в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления СКР по Дагестану, ранее эта женщина дважды была привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Знакомые жительницы дагестанского города Избербаш рассказали, что мать не уделяла должного внимания детям, так как вынуждена была до вечера зарабатывать, чтобы прокормить четверых малышей.

Соседи постоянно видели женщину одну, таская продукты, домой и, выводя детей на прогулку во двор. Квартиру, по их словам, женщина снимала, так как своего жилья не было.

- У детей разные отцы. Младших детей она рожала вне брака. У ее нового избранника уже была жена. Однако мама этих детей согласилась стать «второй» и даже родила от них малышей. Иногда она просила подруг посидеть с детьми, пока она уходила на работу. Бабушек и дедушек у них нет, насколько мы знаем. Семья по общепринятым меркам жила неблагополучно из-за финансового недостатка. Но эта та мать, которая кровь из носу все делала для своих детей, - поделилась с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» знакомая этой семьи.

27 мая 2021 года мать детей заключили под стражу. Судьбой ее двух выживших детей займутся ораны и попечительства. Пока за жизнь малышей борются медики.

Тем временем жители Дагестана встали на защиту матери:

- Она вынуждена была работать. Сытый голодного не пойдет. Мать вынуждена была работать, поэтому оставляла младших старшим и уходила зарабатывать им на хлеб, - рассказывает знакомая семьи.

Нашлись и те, кто готов забрать на воспитание двух выживших мальчиков:

- Если детей будут определять в детский дом, дайте мне их. Я посмотрю за ними ради Аллагь. Бедные дети, бедная мать, которая не понимает, что происходит с ней. Оплакивать умерших, переживать за тех, кто в больнице, за квартиру чужую, за свою свободу, ведь будут таскать по кабинетам, - переживает за многодетную мать другая жительница Избербаша.

Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства: осматривают сгоревшую квартиру, опрашивают соседей, устанавливают причину и очаг возгорания

Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства: осматривают сгоревшую квартиру, опрашивают соседей, устанавливают причину и очаг возгорания. Уже назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

- Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на особый контроль, - прокомментировали в пресс-службе республиканского управления СКР России.

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