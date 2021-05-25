Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Дагестане

Пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел в дагестанском городе Избербаш. Там горела квартира на 5-м этаже многоквартирного дома.

В спальне в это время находились четыре ребенка. Как выяснилось, самому маленькому было три года, а самому взрослому – восемь лет.

Два ребенка погибли: семилетний мальчик и трехлетняя девочка. Двое детей спрыгнули на одеяло. Сейчас они находятся в реанимации. Подробности и причины инцидента выясняются.

По предварительной версии, дети находились в доме одни. Один из малышей мог поджечь спальный матрас. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Избербаша.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Советском округе Ставрополья в пожаре погибли два ребенка. Трагедия произошла в частном доме в хуторе Рог. Огонь захватил площадь в 40 квадратных метров, уничтожены также мебель и вещи.

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