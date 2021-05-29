В Осетии к работающим газовикам вышел кавказский медведь

Фото: gazprom_tr_stavropol

В горах Северной Осетии на 62-м километре газопровода Дзуарикау – Цхинвал к людям вышел кавказский медведь. Газовики работали на магистрали, когда зверь решил пойти по горной тропе. Здесь, по словам ученых, проходит их миграционный путь. По этому маршруту животные перемещаются в поисках пропитания.

По словам представителей энергетической компании, чьи сотрудники сняли медведя на видео, в южных регионах им часто приходиться сталкиваться во время работ с белками, лисами, зайцами и волками. С медведями встречаются тоже нередко, просто снять это на видео удалось только сейчас.

- Газовики часто видят медведей во время инспекционных объездов магистрального газопровода. Но не всегда получается запечатлеть эти встречи на видео. В этот раз удалось! – рассказали представители акционерного общества.

Весной, после пробуждения от спячки, кавказский медведь поднимается выше в горы. Поэтому вплоть до конца июня его часто видят и туристы.

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