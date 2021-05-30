Детей Ставрополя ждут головокружительные аттракционы, вкусное мороженое и море веселья в парках нашего города Фото: Архив "КП"

Программа мероприятий ко Дню защиты детей в Ставрополе 2021 обещает порадовать как самых маленьких жителей краевого центра, так и виновников торжества постарше. Детей ждут концерты, игры на свежем воздухе, творческие конкурсы, а также призы и подарки.

1 июня с 10:00 начнется открытие летних оздоровительных лагерей Ставрополя. Организаторы обещают тематические конкурсно-игровые программы «Сколько солнца, сколько света! По земле шагает лето!»; выставки детских рисунков и прикладного творчества «Мир детства»; фотовыставки «Детский взгляд» и конкурс рисунков на асфальте «Разноцветное лето».

В это время в МАУ ДО СДДТ, ул. Ленина, 292, Ставрополя пройдет интерактивный арт-фестиваль «Здравствуй, солнечное лето!».

В МБУ ДО ЦДТ Промышленного района г. Ставрополя, просп. Юности, 20 начнется концертная программа детских творческих коллективов «Пусть лето звонкое смеется!».

1 июня с 10:00 начнется открытие летних оздоровительных лагерей Ставрополя Фото: Олег УКЛАДОВ

С 10:00 до 12:00 начнутся празднично-игровые мероприятия для детей в микрорайонах Ленинского района города Ставрополя:

«Улыбнись, Планета! В объективе – лето!» - ул. М. Морозова, 3;

«Здравствуй, здравствуй лето!» - ул. Гризодубовой, 27;

«Мы встречаем праздник лета» - ул. Ленина, 97;

«Веселые старты» - пр. Кооперативный, 1.

С 10:00 в кинотеатре «Этажи», МАУК «СДКиС», ул. Ленина, 251 начнется чествование учащихся детских школ искусств города Ставрополя – лауреатов, победителей городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

В 12:00 пройдет конкурс асфальтовой живописи «Пусть всегда будет солнце». Состоится он в МБУ ДО ЦДОД Ленинского района г. Ставрополя,

ул. Ленина, 274.

В это же время стартует праздничный концерт «Гори, «Багатица», посвященный 30-летию со дня создания народного детского фольклорно-этнографического ансамбля казачьей песни «Багатица» МБУК «ДЦ «Орленок». Посмотреть его можно будет в парк культуры и отдыха «Центральный» ул. К. Хетагурова, 11.

С 15:00 до 18:00 детей ждет вльтернативная программа «Детскими глазами»: интерактивая площадка; творческая программа детских коллективов учреждений культуры; показ мультфильмов «Огонек-Огниво», «Пушистые мошенники». Место проведения: Александровская площадь.

А также детей Ставрополя ждут головокружительные аттракционы, вкусное мороженое и море веселья в парках нашего города.

Кстати, 1 июня на Ставрополье стартует XIV Международный юношеский конкурс пианистов им. В. Сафонова. Торжественная церемония открытия творческого состязания начнется в Ставропольском краевом театре оперетты Пятигорска.

Музыкальное событие продлится с 1 по 6 июня.

Всего на конкурс в этом году подали 95 заявок из 40 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

К участию допустили 70 музыкантов, из них 24 из Ставропольского края. Пятигорск представят 7 молодых исполнителей. Конкурсные прослушивания пройдут в трех возрастных группах: до 9 лет, 10 - 12 лет и 13 - 15 лет.