«ЮгСтройИнвест»: «Будущее России строим сегодня»

Фото: ЮСИ.

Новое поколение

Во все времена молодежь является самой активной, подвижной и вовлеченной частью нашего общества. Ставрополь по праву считается городом молодежи. По официальным данным, в краевой столице учатся и работают в различных сферах более 118 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Более того, они активно участвуют в общественно-политической жизни города и края.

Современная молодежь заметно отличается от предшествующих поколений. Стремительное развитие технологий сформировало у сегодняшних юношей и девушек новые привычки и качества, зачастую чуждые и непонятные старшему поколению. Например, если еще 30 - 40 лет назад новости черпали из ТВ, радио, газет, то сегодня у каждого есть гаджет с доступом в интернет.

Фото: ЮСИ.

Молодые активно впитывают новою информацию, и на ее основе свободно рассуждают о событиях в мире, транскорпорациях, странах, где никогда не были. Можно услышать, что молодежь сейчас другая - непонятная и закрытая. Вместе с тем все чаще звучит вопрос: “А как же вечные ценности? Кому передать историческое, духовное, культурное наследие, доставшееся нам от предков? Неужели канут в лету такие вечные ценности как доброта, забота, помощь, ответственность за ближних своих, трудолюбие – все те драгоценные качества, которыми так щедро наделены народы России?”.

Интересное детство и активный образ жизни

- Мы часто сталкиваемся с тем, что молодые менеджеры успешно работают в офисах, в торговых центрах, а в цехах, на стройке молодых лиц не так и много, - говорит Юрий Иванов, генеральный директор группы компаний “ЮгСтройИнвест”. - Это настоящая проблема современной экономики, которая затронула практически все отрасли. И решать ее нужно сегодня. В этом плане наша компания давно ведет активную деятельность. Мы много сил вкладываем в подготовку кадров, большое внимание уделяем сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, культурному богатству нашей страны.

Юрий Иванов.

Это отражается в направлениях работы “ЮгСтройИнвест”. Компания ведет комплексное развитие территории Юго-Западной части Ставрополя, строит комфортное современное жилье, развивает благоустройство и создает социальную и спортивную инфраструктуру. Построенное жилье пользуется спросом у современных молодых семей, которые выбирают не просто квартиру, а ищут комфортную среду, которая бы соответствовала их образу жизни. Поэтому по-настоящему социально ответственный застройщик уделяет повышенное внимание потребностям молодых семей, подрастающего поколения.

По традиции, вместе с новыми домами компания сдает новоселам красивый благоустроенный двор, непременным атрибутом которого является детская площадка. “ЮгСтройИнвест” стал первым застройщиком юга России, кто начал привлекать детских психологов к созданию проектов игровых пространств.

Другое важное направление “ЮгСтройИнвест” - пропаганда здорового образа жизни. Для своих дольщиков компания создает все условия: обустраивает многофункциональные спортивные площадки, теннисные корты, футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, крытые тренажерные залы.

В микрорайонах есть роллердромы, скейтпарки и даже зоны воркаут. В открытом доступе - велодорожки и антивандальные тренажеры. Каждый может с легкостью найти себе занятие по душе - закалять тело и дух, не отходя от дома. Кроме того, компания проводит масштабные спортивные праздники, в том числе и с участием мировых звезд.

Духовные ценности - наследие предков

Есть такая народная мудрость: тот, кто не знает своего прошлого, у того нет будущего, - отмечает Юрий Иванов.

- Поэтому очень важно для молодежи знать историю своей страны и малой Родины. Сегодняшние юноши и девушки - продолжатели нашего исторического, духовного, культурного наследия.

В 2017 году группа компаний “ЮгСтройИнвест” реализовала в Ставрополе проект федерального значения - интерактивный музейный комплекс “Россия - Моя история”. Он - четвертый по счету в России и первый на Юге страны. Музей сразу стал одним из любимых мест культурного досуга молодых горожан. Отличительной особенностью музейного комплекса является внушительный процент регионального компонента – история города и края, Кавказа.

Рядом с музеем на Владимирской площади располагается светомузыкальный фонтан, самый большой в регионе, идею строительства которого, в первую очередь, поддержала молодежь. Сегодня это одно из самых популярных мест отдыха. Другое любимое место молодых ставропольцев - храмовый комплекс святого равноапостольного князя Владимира. Духовно-моральные ценности ценности нашего народа лежат в православии, и сегодня все

больше юношей и девушек в поисках истины приходят к вере. Храмовый комплекс, построенный по инициативе генерального директора ГК “ЮгСтройИнвест”, отвечает духу времени, запросам и потребностям молодых ставропольцев. В 2019 году здесь открылся прекрасный сквер “Молодежный” с детскими площадками, с амфитеатром, где проходят городские праздники.

В 2020 году был заложен фруктовый сад, где дети и взрослые могут рвать экологически чистые фрукты. Также на территории храмового комплекса есть футбольное поле. Владимирский собор играет и важную духовно-просветительскую роль.

Сегодня при соборе работает воскресная школа, готовится к открытию гимназия на 96 учащихся с казачьим компонентом. Она станет хорошим стартом для привития моральных ценностей подрастающему поколению. Конечно, хотелось бы, чтобы подобная практика широко применялась не только в Ставрополе, но и по всему региону.

Другое уникальное направление работы - радио “ВЕРА”, студия которого также расположена на территории храмового комплекса. Первая православная радиостанция начала вещание в Ставрополе в 2020 году, что стало большим шагом для укрепления духовности и исконных традиций нашего народа.

Сегодня радио “ВЕРА” - один из главных источников, где молодежь может получать достоверную, интересную информацию, приобщаться к богатейшему культурному, духовному и историческому наследию России.

Вклад в будущее

В наше время практически во всех отраслях очень остро стоит вопрос с подготовкой профессиональных кадров. Перефразируя известное высказывание, можно сказать: “Хочешь получить профессионала, начинай со школьной скамьи”. При этом и школы должны отвечать передовым требованиям завтрашнего дня. Как выглядит образование будущего, можно узнать уже сейчас.

В построенных “ЮгСтройИнвест” детских садах и школах имеется передовое оснащение, а воспитанники могут получать комплексное образование, полностью раскрыть свои таланты. Современный подход в образовании подразумевает и наличие современного оборудования, среди которых 3D-принтеры, классы моделирования с современными компьютерами, где дети учатся мыслить масштабнее и неординарно. Школы, построенные компанией на сегодняшний день являются одним из самых передовых в регионе.

Фото: ЮСИ.

- “ЮгСтройИнвест” не оставляет социальные объекты и после ввода в эксплуатацию. Мы шефствуем над детскими садами и школами, оказываем всевозможную помощь. Потому что “Дети наше будущее” - это не просто слова. Если сегодня мы будем уделять внимание образованию, то завтра мы получим высококлассных специалистов, отвечающих запросам времени, - подчёркивает Юрий Иванов. - Человек будущего, на мой взгляд, - это тот, кто открыт всему новому, но при этом чтит традиции своей Родины, бережёт духовность. Убежден, что социально ответственный бизнес многое способен сделать, чтобы современная молодежь хранила то, что завещали наши предки.