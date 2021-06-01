В КБР машина въехала в женщин с коляской, есть пострадавшие

Скрин-фото: видео с камеры уличного наблюдения

В Кабардино-Балкарии водитель отечественной легковушки «ВАЗ 2107» не справился с управлением и сбил женщин с коляской и ребенком на руках. Все произошло в городе Терек. Показываем кадры с места аварии:

Предварительно сообщается о четырех пострадавших, в том числе двое детей, мальчик и девочка.

На сайте «МВД Медиа» разместили информацию, что за рулем находился 20-летний житель села Плановское. Юный водитель потерял управление автомобилем, совершая поворот у дома № 73.

В итоге под колесами его машины оказались женщины 1990 и 1988 года рождения, которые с пятимесячным мальчиком и годовалой девочкой на руках переходили дорогу в неположенном месте.

- Пострадавшие в дорожной аварии пешеходы доставлены в лечебное учреждение, - сказано в сообщении. - По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, на места работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Терскому району.

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