«Нацепили что попало и думаете, неотразимы?»: ведущего «Модного приговора» не впустили в Провал Пятигорска

Импозантный гость позировал на камеру мобильного, сидя в курортном ресторанчике в ярко красном вельветовом жакете, украшенном цветочками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев посетил курорты Кавказских Минеральных Вод.

Известный историк моды пил минеральную моду, фотографировался в домике Лермонтова в Пятигорске, выбирал местные пионы для певицы Надежды Бабкиной, которая в эти дни выступала в регионе. И всем этим делился с подписчиками в своем Инстаграме:

Известный историк моды пил минеральную моду, фотографировался в домике Лермонтова в Пятигорске, выбирал местные пионы для певицы Надежды Бабкиной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Выездная школа под кодовым названием «Кавказские пленницы и другие приключения Шурика» в самом разгаре, - рассказал Александр Васильев, уточнив, что приехал на КМВ со своей выездной школой, где сейчас – более двух десятков учениц.

Спокойную прогулку известного искусствоведа и коллекционера вместе со своими ученицами по Пятигорску нарушила толла отдыхающих Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Импозантный гость позировал на камеру мобильного, сидя в курортном ресторанчике в ярко красном вельветовом жакете, украшенном цветочками:

- Ах-ах-ха!!! Роскошный Шурик в дамском цветнике!!! Шикарно, восхитительный Алексндр Александрович, - пишут комментаторы;

- Шурик явно в ударе! Прошу прощения, - комментирует другой подписчик.

Нашлись и ревнители стиля, которые позволили себе высказать замечания историку моды по поводу его лука:

- Вы - историк моды, а почему одеты так? Выбор одежды странный! Где ваш тонкий вкус, правильный подход? Нацепили, что попало и думаете, что неотразимы?

Российский историк моды Александр Васильев, прибывший в Пятигорск, назвал город-курорт «райским уголком Северного Кавказа» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, сам Александр в восхительном настроении продолжает снимать ролики, выкладывать в сеть и получать от жителей КМВ теплые пожелания:

- Музыкальная минутка по дороге из Пятигорска в Кисловодск! - делится историк моды роликом, как он едет в автобусе и поет песню «А я шагаю по Москве».

Спокойную прогулку известного искусствоведа и коллекционера вместе со своими ученицами по Пятигорску нарушила толла отдыхающих. Александр хотел посмотреть знаменитое озеро «Провал», но не тут, то было:

- Знаменитый Провал - самая популярная достопримечательность Пятигорска. Здесь же находится памятник Остапу Бендеру, возле которого охотно фотографируются туристы. Но такой очереди на фотографирование, какая выстроилась ко мне, когда мы с моими студентками подъехали к Провалу, никакому Остапу не снилась! – похвастался историк моды, посетив КМВ.

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