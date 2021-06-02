Как на Ставрополье поддерживают семьи с детьми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Для тех, кому сложнее всех

Всего на реализацию государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» в бюджете края на 2021 год заложено более 32,7 млрд рублей, из них более 17 миллиардов - краевые средства.

На Ставрополье предоставляется 89 видов мер социальной поддержки, 40 из них - за счет средств краевого бюджета. Пользуются ими около 1,1 млн человек. В этом году на плановые социальные выплаты в бюджете края предусмотрено 25,8 млрд рублей.

Одно из важнейших направлений краевой социальной политики - поддержка семей с детьми. Сегодня этой категории ставропольцев предоставляется 9 федеральных и 8 краевых мер социальной помощи. Получают их свыше 135 тысяч ставропольских семей, в которых воспитывается более 260 тысяч детей.

По инициативе губернатора Ставрополья в прошлом году был вдвое увеличен размер ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям на каждого ребенка в возрасте до 18 лет - до 700 рублей. С начала прошлого года ежемесячная денежная выплата осуществляется на каждого третьего и (или) последующего ребенка, рожденного с 1 января 2020 года.

- Прошлый год выдался очень трудным, у нас в семье трое детей, двое старших - школьники, - рассказывает Ирина из Новоалександровска, - без господдержки наша семья не справилась бы. А так детей в школу собрать смогли, козочку купили, теперь у нас свое молоко. Недавно узнали с мужем еще про одну форму социальной помощи - соцконтракты. Изучили информацию, начали уже готовить документы. Думаем, это хороший вариант для нас, чтобы встать на ноги.

В прошлом году размер государственной социальной помощи на основании социального контракта тоже был увеличен - с 50 до 100 тысяч рублей на семью. В этом - уже до 250 тысяч рублей!

В связи с повышением порога нуждаемости - с полутора до двух прожиточных минимумов (в 2021 году в Ставропольском крае это 21 498 рублей на человека в семье) - изменился порядок назначения пособия на первенца. При этом в прошлом году увеличился и срок предоставления выплаты - с полутора до трех лет. Помощь нуждающиеся в ней ставропольцы получают в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», который является частью нацпроекта «Демография». Его задача, говорят в краевом министерстве труда и социальной защиты населения, - развитие экономической самостоятельности семей с детьми, совершенствование системы государственной поддержки семей и повышение рождаемости.

В 2021 году на реализацию регионального проекта выделено более 4,5 млрд рублей, в том числе около 4 млрд рублей из федерального бюджета и 115 млн - из краевой казны. Кроме того, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» организации социального обслуживания предоставляют услуги по социальному сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На первенца и на третьего ребенка

- Поддержка семей в рамках регионального проекта предоставляется в зависимости от очередности рождения ребенка, - поясняют в краевом министерстве. - Такая система мер финансовой помощи семьям с детьми способствует долгосрочному планированию личных денежных средств семьи, создавая условия для повышения уровня ее доходов.

За первый квартал 2021 года ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 20 855 ставропольских семей. Общая сумма направленных на это средств составила 676,45 млн руб. Ставропольцы, которые обратятся или обратились за выплатой на первенца в этом году (впервые или для ее назначения до достижения ребенком возраста двух или трех лет), будут получать ежемесячно уже 10 621 рубль. Размер пособия не меняется в течение периода его получения.

Еще одна мера соцподдержки, которую оказывают в рамках регионального проекта, - ежемесячные выплаты на третьего и (или) последующего ребенка. Осуществляют их, пока ребенку не исполнится три года. В этом году (по данным на 20 мая. - Ред.) ее уже получили 15 142 семьи в крае на общую сумму 541,35 млн рублей.

Напомним, выплата на третьего и последующего ребенка установлена на Ставрополье по инициативе губернатора Владимира Владимирова. Пособие предоставляется в размере величины прожиточного минимума на ребенка и назначается также на год, но увеличивается с 1 января календарного года.

Пособие выплачивается на основании софинансирования бюджетных ассигнований федерального бюджета. Однако в случае обращения в орган соцзащиты семей, чей среднедушевой доход больше 21 498 рублей, но не превышает величину среднедушевого денежного дохода за девять месяцев 2020 года (22 163,20 руб.), выплата эта проводится из средств краевого бюджета. В 2021 году таких семей - 65, а общая сумма выплат составила 2,56 млн рублей.

Что нового?

В этом году внесены изменения в порядок предоставления некоторых мер социальной поддержки:

- пособия на ребенка;

- ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (ЕДВ);

- ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

- ежегодной денежной компенсации на детей-школьников из многодетных семей.

Теперь для ставропольцев, обратившихся за назначением данных мер социальной поддержки, представление свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, решения (заключения) органов опеки и попечительства (за исключением, выданных органами иностранного государства), а также сведений о заработке гражданина (для назначения пособия на ребенка и ЕДВ) не является обязательным. Все вышеперечисленные документы (сведения) могут быть запрошены органом соцзащиты или МФЦ в порядке межведомственного взаимодействия.

Кроме того, изменился расчетный период предоставления сведений о доходах семьи для назначения пособия на ребенка и ЕДВ - он будет учитываться за 3 месяца, предшествующих четырем месяцам перед месяцем подачи заявления. К примеру, если заявление подано в мае - за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года.

Законодательством расширен перечень документов, подтверждающих факт постоянного проживания на территории Ставропольского края родителей и несовершеннолетних детей на дату рождения в семье третьего и (или) последующего ребенка, не только документами органов регистрационного учета граждан и решением суда. К ним относятся сведения о трудовой деятельности, о посещении детского сада, об обучении в школе, среднеспециальном и высшем учебном заведении, о прикреплении к медицинской организации.

C перечнем необходимых документов и условиями предоставления ЕДВ можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края: www.minsoc26.ru.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пройти бесплатное переобучение теперь сможет каждый безработный!

Решению демографических проблем и поддержке семей на Ставрополье помогает и реализуемый в крае региональный проект «Содействие занятости», в рамках которого в нынешнем году пройти бесплатное переобучение для дальнейшего трудоустройства (если найти работу по имеющейся специальности сложно или у безработного нет профессионального образования) сможет каждый (!) потерявший работу житель края. До недавнего времени такая возможность была у молодых мам (женщин, воспитывающих дошкольников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет) и у тех, кому за 50.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

- До 1 января этого года по существующему законодательству о занятости программы обучения безработных граждан финансировались только из региональных бюджетов в рамках региональных программ, а программы обучения молодых мам и людей старше 50 лет - за счет двух источников - федерального и регионального, - объяснили в минтруда СК.

Теперь же категории обучаемых значительно расширились, и в один проект объединены программы обучения безработных, молодых мам и людей старше 50 лет. При переобучении большое внимание будет уделяться потребностям работодателя, чтобы выпускники образовательных программ впоследствии были востребованы на рынке. После обучения граждане получат помощь в трудоустройстве, а проходящие переобучение безработные граждане параллельно будут также получать пособие по безработице - для этой категории предусмотрены такие условия.

С 2019 года в крае прошли переобучение уже более 7 тысяч человек, а в 2021-м году этой возможностью смогут воспользоваться не менее 2 тысяч ставропольцев. Всего же в этом году планируют трудоустроить не менее 7,5 тысячи безработных жителей края.

НАША СПРАВКА

Основные направления работы министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края обозначены госпрограммами СК: «Социальная поддержка граждан» и «Развитие сферы труда и занятости населения». Кроме того, краевое министерство реализует три региональных проекта, входящих в национальный проект «Демография»: «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», «Старшее поколение», «Содействие занятости».

НА ЗАМЕТКУ

Обратиться за назначением социальной поддержки можно любым удобным для вас способом: лично по предварительной записи в орган социальной защиты по месту жительства или в МФЦ; посредством почтовой связи, а также через портал www.gosuslugi.ru. Узнать, полагается ли вам какой-либо из видов господдержки, можно в органах соцзащиты или в МФЦ по месту жительства, на сайте минсоцзащиты края www.minsoc26.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

«Телефон доверия» министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края: (8652) 71-34-78, 8-800-70-70-126.

ВАЖНО!

Школьное пособие для многодетных увеличат В этом году родители (только многодетные) ставропольских школьников получат дополнительно из бюджета края по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. В прошлом году выплата была всего 1203 рубля. Ее получили 25 тысяч семей.