Как не провоцировать ревматизм летом: советы врача Ставропольской краевой клинической больницы

В первую очередь, рекомендует врач, важно меньше находиться под солнцем Фото: Евгения ГУСЕВА

Все мы хоть раз в жизни слышали о заболевании ревматизм. При нем происходит поражение соединительной ткани, главным образом сердечно-сосудистой системы и суставов. Страдают внутренние органы и центральная нервная система. Боли в суставах заглушают большинство симптомов. Зачастую страдающие ревматизмом люди не чувствуют больше никаких «тревожных звоночков».

Региональной привязки для ревматизма не существует: болеют везде. Но есть четкая зависимость заболеваемости от возраста. Согласно исследованиям, самая уязвимая категория пациентов — дети и подростки в возрасте от 5 до 15 лет, а также представительницы слабого пола.

Есть и другие опасные ревматические заболевания. Об этом и о том, как устранить провоцирующие их факторы, рассказала врач-ревматолог Ставропольской краевой клинической больницы Оксана Лучкина.

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!»