Говорит на арабском, управляет вертолетом, путешествует с попугаем: что известно о епископе Владикавказской и Аланской епархии

Земля Северного Кавказа для епископа Леонида родная. Он появился на свет 26 октября 1968 года в Ставрополе. Можно сказать, приехал практически домой

3 июня 2016 года у Владикавказской и Аланской епархии появился новый епископ с удивительной судьбой. В этот день пять лет назад в должность правящего архиерея вступил Леонид Горбачев, ранее возглавлявший Аргентинскую и Южноамериканскую епархию.

До нового места службы он добирался двое суток. А прибыв в Осетию, первым делом посетил мемориальное кладбище «Город ангелов» в Беслане, где провел богослужение в память об убиенных детях и их родителях.

БИОГРАФИЯ ЕПИСКОПА ВЛАДИКАВКАЗСКОГО И АЛАНСКОГО ЛЕОНИДА

Земля Северного Кавказа для епископа Леонида родная. Он появился на свет 26 октября 1968 года в Ставрополе. Можно сказать, приехал практически домой.

Леонид с детства посещал храм и пел на клиросе в церкви на Кубани

Лет с 13-ти Леонид стал петь на клиросе в кубанском храме. Как он позже признается, прятался за иконами, потому что тогда в школе, да и в целом в стране, еще были проблемы с религиозными вопросами.Через два года семья будущего священника перебралась в Краснодар, где он в 1985 году и закончил школу. Леонид рос в обычной семье. Его отец был научным работником, а мама - работала музыкальным педагогом.

Леонид – один из самых молодых священнослужителей в нашей стране, который так рано принял диаконство. На тот момент ему был 21 год

— Я просил батюшку благословить меня на поступление в военное училище. А он ответил: «Служить ты будешь, но в другом обличье. Скорее всего, это не твое, готовь документы в семинарию», — вспоминает Леонид Горбачев.

Из Москвы он уехал в первую командировку в 1998 году в Боснию и Герцеговину. Пять лет учился в Афинском государственном университете

В итоге он поступил в Ленинградскую семинарию, которую закончил в 1992 году. Еще во время учебы Леонид принял монашеский постриг.

Леонид – один из самых молодых священнослужителей в нашей стране, который так рано принял диаконство. На тот момент ему был 21 год и он еще учился в вузе. После этого Леонид отправился на служение в Екатеринодарскую и Кубанскую метрополии. Оттуда его перевели в Москву в отдел по взаимодействию с армией и флотом.

Раньше ему приходилось от одного прихода до другого лететь 8 часов. А теперь, спустя 14 лет «скитаний, он вернулся в России

— Я всегда молил Бога, чтобы он позволил мне путешествовать по миру. Умение находить контакт с людьми – необходимость для священника. И Господь меня услышал. Из Москвы я уехал в первую командировку в 1998 году в Боснию и Герцеговину. Пять лет учился в Афинском государственном университете. Там я изучал греческий язык.

Кроме русского языка и греческого Леонид еще отлично владеет английским, разговорным арабским (египетский диалект) языками.

— Через 9 месяцев работы в центральном аппарате, меня направили в служебную командировку сотрудником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. После сразу был переведен на должность Представителя Патриарха Московского и всея Руси, при Патриархе Александрийском и всей Африки с резиденцией в Каире, где я пробыл девять лет.После чего Леонид вновь вернулся в Москву — в центральный аппарат Отдела внешних церковных связей, который в то время возглавлял митрополит Кирилл — нынешний Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

— Святейший Патриарх и Священный Синод решили, что мне предстоит отправиться в качестве епископа на служение в Южную Америку в 2013 году.

В июне 2016 года Леонида назначили на Владикавказскую кафедру . А с 2016 года - управляющим приходами Русской Православной Церкви в Армении.

В июне 2016 года Леонида назначили на Владикавказскую кафедру . А с 2016 года - управляющим приходами Русской Православной Церкви в Армении

— Я заснул епископом Аргентинским, а проснулся Владикавказским и Аланским, — пошутил он на одном из своих интервью

Раньше ему приходилось от одного прихода до другого лететь 8 часов. А теперь, спустя 14 лет «скитаний, он вернулся в России.

— Мы можем стремиться к чему-то, мы можем чего-то хотеть, просить, молить, но если человеку что-то начертано исполнить Богом, то он исполнит. Не случайно говорят «человек предполагает, а Господь располагает», — уверен Леонид.

Сейчас Леонид живет с мамой, котом и попугаем. И как он сам признается, с ними же он и путешествует по миру. Он любит небо, самолеты, да и полет в космос для священнослужителя — близкая тема. Но вот готов ли он полететь в космос, — затрудняется отвечать.

Он любит небо, самолеты, да и полет в космос для священнослужителя — близкая тема

— Если священноначалие решило, что мне надо быть здесь, значит есть веские причины именно на этом этапе. Здесь, в Северной Осетии я - человек новый. Мне важно услышать каждого, я много общаюсь с народом. Например, я не стану посылать водителя за лавашом, а сам пойду в магазин, побеседую. Люди здесь удивительные, открытые, уважительные, с прекрасными традициями. Я свято верю, что у каждого человека есть своя начертанная ипостась, — уверен Леонид Горбачев.

—Знаю, что Святейший Патриарх на подобный вопрос ответил утвердительно и нисколько не сомневаюсь, если бы не его сан, что он сделал бы это, — считает Леонид.

КСТАТИ

В 1988 году священнослужитель получил медаль «За служение миру» (Организация Объединенных Наций). В тот же году - благодарственное письмо командира Отдельной воздушно-десантной бригады Ограниченного контингента миротворческих сил в Боснии и Герцеговине.