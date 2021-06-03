Сила в волосах: осетинский богатырь протащил 4-тонный грузовик, привязав его к своему хвосту

Фото: личная страница Влада Кесаева в соцсети

Осетинский богатырь Влад Кесаев протащил своими волосами грузовую «ГАЗель». Привязав канат к хвосту, силач преодолел расстояние 100 метров. Признается, что пока установил свой личный рекорд. Но готовится побить в дальнейшем мировой. Ранее Кесаев протащил волосами «Ниву». Отмечает, в прошлый раз вес машины был 1285 кг, теперь же - 3880 кг.

- Дальнейшая цель - протащить на 100 метров больше 4400 кг. То есть преодолеть мировой рекорд, - рассказывает богатырь. - Желаю всем начатое добивать до конца. Часто отступаем, не зная, что до цели осталось сделать один шаг.

Влад 11 лет работает в фитнес-индустрии - тренирует. Говорит, что за плечами у него занятия в девяти видах спорта, в том числе смешанные единоборства. На своей страничке в социальных сетях он выкладывает фотографии с красивыми видами родной республики и с обнаженным торсом, демонстрируя хорошую физическую форму.

Фото: личная страница Влада Кесаева в соцсети

То, как Кесаев тянул грузовой автомобиль, его друг снял на камеру. Видим, что на крыше в этот момент находились люди, подбадривающие Влада перебить свой собственный рекорд, чтобы в будущем установить мировой.

Заметим, что на вопросы про здоровье своих волос Влад отвечает просто: «Все с ними хорошо. Вырастут, если что».

Кстати, другой силач - Павел Приходько из Ставрополя, протащил зубами в сцепке четыре автомобиля на расстояние 30 метров, соревнуясь в Новороссийске. Три внедорожника и «ГАЗель». Общий вес превысил 9,5 тонн. Соревнования проходили в Новороссийске.

Павел тогда еще собирался сдвинуть на 20 метров корабль. Но это состязание организаторы отменили.

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