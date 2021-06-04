Фото: пресс-служба администрации Ставрополя/ В Ставропольском крае 1 июня начался купальный сезон. Он продлится до 15 сентября 2021 года

В Ставропольском крае 1 июня начался купальный сезон. Он продлится до 15 сентября 2021 года. Однако не все водоемы нашего региона оборудованы для этих целей.

В Ставрополье купание официально разрешено только на территории Комсомольского озера Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю информирует, что выдано четыре санитарно-эпидемиологических заключения на использование водных объектов в рекреационных целях для купания и отдыха населения:

— Комсомольское озеро г. Ставрополя (МАУК «Ставропольский дворец культуры и спорта» города Ставрополя);

Фото: Комсомольский пруд/ координаты 45.049768, 41.955106

— Курортное озеро г. Железноводск (Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края);

Фото: Курортное озеро г. Железноводск/ координаты 44.137318, 43.047709

— Новопятигорское озеро г. Пятигорск (МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска);

Фото: Новопятигорское озеро/ координаты 44.033211, 43.006036

— русловый пруд, участок акватории реки Татарка (зона отдыха ООО «СХП Новомарьевское по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, западнее ст. Новомарьевской).

Фото: русловый пруд, участок акватории реки Татарка/ координаты 44.033211, 43.006036

В остальных водоемах Ставрополья купаться строго запрещено.

На тех водных объектах, где плавать официально разрешено, ведется мониторинг качества питьевой воды, воды водоема, почвы по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю информирует, что выдано четыре санитарно-эпидемиологических заключения на использование водных объектов в рекреационных целях для купания и отдыха населения Фото: Мария МИШКИНА

Для профилактики инфекционных заболеваний, передающихся через воду поверхностных водных объектов, управление Роспотребнадзора по краю обращает внимание населения на недопустимость использования для отдыха и купания водных объектов, не прошедших экспертизу и не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения на использование водных объектов в рекреационных целях.

Ситуация по надзору за зонами рекреации находится на контроле Управления.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителям Ставрополья рассказали, как выбрать место для купания. Не секрет, что водоемы, которые официально запрещены для купания, привлекают местных жителей каждый год.

Чтобы устранить вероятность возникновения происшествий в таких несанкционированных местах отдыха спасатели краевого центра выставят временные спасательные посты.

Так, под их контролем будет озеро Волчьи ворота (Новоселицкий МО), «дикий пляж» Новотроицкого водохранилища (Изобильненский ГО), река Кубань в районе железнодорожного моста (г. Невинномысск).

В постоянном режиме спасатели будут дежурить на городском озере в Ессентуках.

ПАСС СК напоминает: купаться можно только на официально открытых пляжах!

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