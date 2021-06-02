Жителям Ставрополья рассказали, как выбрать место для купания

Фото: пресс-служба ПАСС СК

В Ставрополе 1 июня начался купальный сезон. Он продлится до 15 сентября. Напомним, что на территории краевого центра купание разрешено только на Комсомольском пруду, который специально оборудован для этих целей.

В остальных водоемах города купаться строго запрещено. Некоторые жители нашего региона выбирают для отдыха ближайший водоем. И часто руководствуются тем, что «здесь все каждый год купаются». При этом забывая о том, что излюбленное место может быть запрещенным для купания.

Как понять, что на водоеме купаться запрещено?

- На берегу установлены запретительные аншлаги и таблички; - На водоеме нет спасательного поста, не дежурят спасатели; - Отсутствуют средства спасения: спасательные круги, концы «Александрова», лодки; - Пляж не оборудован для отдыха граждан; При выборе места для купания проверьте следующее: - наличие удобных и безопасных подходов к воде;

- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, коряг, зарослей водных растений, острых и крупных камней и пр.);

- вода в водоеме должна быть чистой; -граница зоны купания должна быть обозначена опознавательными знаками; - на пляже должны дежурить спасатели;

- водоемы и их берега должны быть защищены от систематического и случайного загрязнения. Замусоренный и не исследованный участок водоема может быть опасным даже опытным пловцам; - в зону купания не должны допускаться транспортные средства (лодки, катера, суда), за исключением средств спасательной службы.

Водоемы, которые официально запрещены для купания, привлекают людей каждый год. Чтобы устранить вероятность возникновения происшествий в таких несанкционированных местах отдыха сотрудники ПАСС СК будут выставлены временные спасательные посты.

Так, под контролем спасателей будет озеро Волчьи ворота (Новоселицкий МО), «дикий пляж» Новотроицкого водохранилища (Изобильненский ГО), река Кубань в районе железнодорожного моста (г. Невинномысск). В постоянном режиме спасатели будут дежурить на городском озере в Ессентуках.

Жителям Ставрополья напоминают: купаться можно только на официально открытых пляжах!

С 20 мая по 12 июня проводится техническое освидетельствование водоемов.

По результатам такой работы будет принято окончательное решение о возможности открытия пляжей. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.