В Ставрополе 1 июня начался купальный сезон

Хорошая новость для тех, кто давно ждал лета, чтобы окунуться в воду: с сегодняшнего дня, в Ставрополе начался купальный сезон.

Он продлится до 15 сентября, об этом сообщают в пресс-службе администрации краевого центра.

Напомним, что на территории Ставрополя купание разрешено только на Комсомольском пруду, который специально оборудован для этих целей. В остальных водоемах города купаться строго запрещено.

Погода, правда, 1 июня не обещает побаловать горожан солнечным днем: прогнозируются дождь, сильный ветер, град, гроза.

Также сегодня в Ставрополе пройдут праздники, посвященные Дню защиты детей. Подробнее об этом, читайте здесь.