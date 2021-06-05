"Сам захлебывается, но ребенок над водой": прохожий спас тонущего 2-летнего ребенка

Фрагменты видео

В Махачкале малолетний ребенок чуть не утонул в канале на улице Амедхана Султана. Его спас обычный прохожий.

По кадрам видно, что малыш, которому на вид не более 2 лет, убегает от мамы и падает через забор в воду. Началась сумятица, другие матери подбежали к месту. А за ними - неизвестный, которого в сети называют Джабраилом.

- Этот парень спустился в канал, догнал малыша. Сам захлебывается, но ребенка держит над водой. Он уже был весь синий. Женщины начали кричать о помощи мужчине, потому что ему было трудно самостоятельно выйти из воды. Долго никого не было, но появился еще один парень. Он-то и вытащил их.

На берегу ребенка привели в чувство, с ним все в порядке. У Джабраила оказалась порвана одежда, в воде он сильно повредил ногу. После спасения к мужчине подбежала его беременная супруга. На вид им 23-25 лет, отмечают очевидцы.

Настоящее имя героя не известно.

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