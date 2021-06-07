Думали домушник, оказался — зверь: неуловимый енот грабит кухни в Дербенте

Фрагмент видео

В Дербенте на видео попало преступление очень милого грабителя. Енот обчистил кухню одного из домов на улице Вавилова.

Об инциденте рассказали жители окрестных домов. Оказывается, много у кого пропадали вещи и еда. Но обычно по мелочи. То маленького мячика не досчитаются, то от котлет ничего не останется, то весь суп разольют и вылакают. Начали гадать, что за странный домушник, который не берет деньги и разменивается мелочевкой. И почему его не удается поймать. Неужто ли домовые на целой улице сговорились?

Тогда решили на кухне одной из квартир установить видеонаблюдение. Благодаря которому быстро установили, кто воришка. Енот незаметно пробирался в дома, где надолго оставляли открытыми двери. Незваный гость хозяйничал и так же уходил. Иногда он ретировался через окна.

Поймать зверя пока не удалось. Преступник гуляет на поле, что около колледжа, либо на территории коньячного завода, где есть парковая зона. Не исключено, что у енота есть хозяин и это сговор группы лиц - животного и человека!

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