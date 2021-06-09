Ставропольскому радиозаводу «Сигнал» - 50!

Фото: "Сигнал".

В этом году ставропольский радиозавод «Сигнал» отмечает полувековой юбилей. В феврале 1971 года в Ставрополе началось строительство предприятия военно-промышленного комплекса, а уже через два года здесь выпустили первую партию нестандартной продукции. Перечень ее ежегодно расширялся - от товаров гражданского назначения до уникальных высокотехнологичных комплексов оборонного назначения.

Сегодня «Сигнал» по праву считается одним из лидеров радиоэлектронной промышленности России.

Богатая история и огромный потенциал

ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал» - это 21,15 гектара территории, 78 000 квадратных метров производственных площадей и более 60 процентов ежегодного прироста объемов производства.

Завод входит в состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» и является одним из основных изготовителей в России станций радиоэлектронного противодействия. Предприятие активно сотрудничает с ведущими авиастроительными компаниями страны и зарубежными партнерами в производстве и поставке радиоэлектронного оборудования.

Что касается гражданской продукции, то сейчас на «Сигнале» успешно развивают два направления - изготовление изделий для нужд предприятий нефтегазового комплекса (в том числе для структур «Газпрома», «Лукойла», «Транснефти», Каспийского трубопроводного консорциума и других компаний) и изготовление электротехнической продукции для электросетевых компаний, организаций жилищно-коммунального комплекса, частных лиц.

«Сигнал» сотрудничает также со строительными и электромонтажными организациями страны.

Структура завода обеспечивает полный цикл производства, включая разработку, изготовление сложнейших корпусов на станках современных высокоскоростных обрабатывающих центров, их гальванопокрытие, изготовление печатных и микрополосковых плат, СВЧ-микросборок, монтаж, сборку и настройку цифровых и СВЧ-устройств, радиоприемных и радиопередающих устройств, а также проведение широкого спектра испытаний произведенной продукции.

Кадры решают всё!

«Сигнал» - не только лидер в сфере внедрения современных технологий и ключевое предприятие радиотехнического комплекса Юга России, но и крупнейший работодатель региона. Коллектив завода - это почти 1700 человек, 40 процентов из них - молодые перспективные специалисты. Средний возраст сотрудников - 42 года.

Кадрам здесь уделяется особое внимание. Благодаря профессионализму каждого работника и сплоченности коллектива в целом заводу удалось не только пережить сложные 90-е годы, когда «Сигнал» мог попросту закрыться, но и вырваться вперед, освоить новые технологии и стать флагманом в отрасли.

Зам. гендиректора Александр Пан награждает сотрудников.

Знатоки своего дела, заводчане всегда открыты новому, охотно и легко обучаются сами и передают знания молодым. Завод - активный участник программы Ростеха «Вектор» по выявлению и обучению технологических лидеров, которая направлена на повышение компетенций, необходимых для развития новых высокотехнологичных гражданских направлений. Ведется на заводе и планомерная работа по подготовке кадрового резерва. Действует программа поддержки молодых специалистов, развивается институт наставничества. Завод активно сотрудничает с ведущими профильными образовательными учреждениями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Многие трудятся здесь не один десяток лет. Осознавая ценность каждого работника, руководство завода стремится создать максимально комфортные условия труда: новейшее оборудование, конкурентоспособная зарплата, полноценный соцпакет, возможность профессионального роста.

Заботятся здесь и о здоровье своих сотрудников. Есть свой здравпункт, спортивный комплекс (заниматься в нем сотрудники предприятия могут по льготному абонементу), в котором, кстати, предусмотрены и детские секции, работает своя столовая (стоимость комплексного обеда из трех блюд не превышает 80 руб.).

А еще заводчане могут на льготных условиях отдохнуть в санатории на Черноморском побережье.

Конкурсы, флешмоб и "живая" книга

На «Сигнале» привыкли относиться к любой поставленной задаче ответственно и скрупулезно, будь то разработка нового изделия, производство или испытание уже выпускаемой продукции. Вот и к празднованию 50-летия предприятия его руководство и сотрудники подошли основательно. При этом ни на минуту не останавливались заводские станки и полным ходом шел выпуск современнейших изделий оборонного и гражданского назначения.

По случаю 50-летия на предприятии было организовано и проведено много различных мероприятий - заводские конкурсы, спортивные турниры, а также флешмоб, участниками которого стали самые активные и жизнерадостные заводчане.

К юбилею в свет вышла книга «Есть Сигнал!», отражающая основные вехи полувековой истории завода. Подарочное издание не просто интересное и красивое, его интерактивные страницы оживают в руках читателей.

"Живая книга". Фото: Елена БЕРГ

Был налажен выпуск корпоративной газеты ««Сигнал» сегодня», а в мае 2021 года работники и руководство завода на проспекте Российском в Ставрополе высадили аллею из 50 лип и елей - в подарок всем горожанам.

Конечно, особое внимание уделили и самому заводу: в преддверии юбилея здесь обновили территорию и корпуса, отремонтировали фасад, цеха, заводскую столовую и даже основали заводской музей, с открытия которого и начались праздничные мероприятия.

Современный информационно-музейный центр «Сигнала» оснащен по последнему слову техники. В нем собраны наиболее ценные экспонаты - образцы выпускаемой на протяжении 50 лет продукции - как гражданского, так и оборонного назначения. На интерактивных стендах и световых панно наглядно представлена информация, отражающая историю и деятельность лидера оборонной промышленности страны.

Почетные гости и высокие награды

В торжественной церемонии открытия информационно-музейного центра приняли участие сами заводчане, ставшие на один день высококлассными экскурсоводами, генеральный директор завода Андрей Кочерга, а также высокие гости, в числе которых исполнительный директор ГК «Ростех» Олег Евтушенко, командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Рязанцев, заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Александр Пан, а также митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Открытие информационно-музейного центра ПАО "Сигнал".

- Если бы в 90-е мы потеряли производство, которое создавалось с нуля, то страна потеряла бы миллиардные вложения. Усилиями основателей, теми людьми, которые в сложное время оказались у руля предприятия, сотрудниками завод и производство удалось сохранить. Сегодня, проходя по музею, чувствуется, с какой любовью здесь хранят наследие советской школы инженеров, промышленников Ставропольского края, - отметил Олег Евтушенко. - Открытие музея говорит еще и о том, что нынешнее руководство завода вкладывается в культуру, которая меняет взаимоотношения в коллективе, меняет отношение человека, стоящего у станка, к своей работе.

По словам генерального директора «Сигнала» Андрея Кочерги, выстоять в непростое время и выйти на новый уровень заводчанам помогло стремление всегда быть лучше:

- Отличительная особенность завода «Сигнал» - это то, что в каждый из периодов времени он старался быть лучшим. Старался 50, 40, 30 лет назад, старается быть лучшим и сегодня. Отметил особую атмосферу музея и «Сигнала» в целом и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, впервые побывавший на заводе.

- Я от души поздравляю руководство и всех сотрудников завода с полувековым, можно сказать, золотым, юбилеем, - сказал митрополит. - На заводе трудятся высочайшие специалисты. Важно, что сотрудники развиваются не только в интеллектуальном плане, но и в нравственном, духовном. Хочется, чтобы молодому поколению заводчан передавался не только профессионализм мастеров своего дела, но и патриотизм, духовность, любовь к Отечеству. Может быть, я произнесу слова, которые не очень подходят для уст священнослужителя, но я согласен с тем, что добро иногда должно быть с кулаками. Наша оборонная промышленность и армия - это добрые, хорошие кулаки. Сегодня же особенно хочется пожелать мира, благополучия и многие лета всему коллективу завода.

Продолжилось празднование юбилея концертом творческих коллективов Ставрополья. Гостями праздника стали: руководство полпредства Президента РФ в СКФО, представители Министерства обороны России, Минпромторга РФ, ГК «Ростех», представители федеральной, региональной и муниципальной власти, а также руководители предприятий-партнеров ПАО «Сигнал».

Яркие выступления «Стильных штучек», «Театра песни VIVA», ансамбля «Вольная степь» и детского коллектива «Казбек» сменялись душевными словами поздравлений и вручением высоких наград. Так, медалями, почетными грамотами, благодарственными письмами и почетными званиями отмечены более сотни работников. В числе наград - медали «За трудовую доблесть», «За укрепление боевого содружества», «Участнику военной операции в Сирии», медалиСтавропольского края «За доблестный труд», «За заслуги перед Ставрополем», медаль ГК «Ростех» «За отличие» и другие.

Трое заводчан удостоены звания «Почетный машиностроитель РФ». Подарки, награды, сотни добрых слов и пожеланий - все это надолго останется в памяти как заводчан, так и многочисленных гостей праздника. А руководство «Сигнала» тем временем ставит перед собой очередную задачу на ближайшую пятилетку. К 2025 году на заводе планируют увеличить долю гражданской продукции в производстве до 30 процентов, что означает расширение круга партнеров, освоение и внедрение новых технологий и, несомненно, создание новых рабочих мест.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пришел поздравить предприятие с юбилеем и глава Ставрополя Иван Ульянченко.

- Сегодня мы не представляем себя без завода «Сигнал». Это мощное градообразующее предприятие, которое дает более тысячи рабочих мест. Сегодня мне хочется поздравить всех с юбилеем. Хочется сказать слова искренней признательности всем сотрудникам завода за ваш профессионализм, за преданность выбранной профессии, за то, что вы активно участвуете в общественной и политической жизни города. Спасибо вам за это огромное. Хочется пожелать заводу дальнейшего процветания, а сотрудникам - мира, добра и благополучия! - сказал градоначальник.

Не забыли в этот день и о ветеранах производства и Великой Отечественной войны, которым руководство завода всегда уделяет особое внимание, оказывая всестороннюю поддержку. Бесценный вклад старшего поколения в становление и развитие завода в своей поздравительной речи отметила Ольга Тимофеева, зампред Госдумы РФ:

- Завод «Сигнал» - это не только его руководители, это не только госзаказы и госкорпорация. Завод - это, в первую очередь, люди. Вы - гордость оборонной промышленности страны. Низкий поклон всем ветеранам. Знаю, на заводе работает не одна династия. Мне бы хотелось, чтобы наш с вами завод «Сигнал» был всегда. Здоровья и благополучия всем заводчанам, долгих лет процветания заводу!