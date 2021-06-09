Как будет развиваться Северная Осетия

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ровно два месяца назад, 9 апреля, Сергея Меняйло назначили временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Покинув пост полпреда Сибирского федерального округа, он вернулся на свою малую родину, связь с которой у Сергея Ивановича не прерывалась никогда.

31 мая он дал большую пресс-конференцию, на которой ответил на самые животрепещущие для жителей республики вопросы.

- Прошло мало времени, - сказал он, - но уже есть о чем говорить. Постараюсь ответить на все вопросы аргументированно. Я готов к разговору и надеюсь, что наше общение будет происходить периодически.

«Медучреждения есть, а системы здравоохранения - нет»

Одна из первоочередных задач, по словам врио главы, - навести порядок в здравоохранении. Основная проблема, которую нужно решать, - отсутствие в республике современной диагностической базы. Чтобы сдать анализы для онкобольных, пройти МРТ или проверить зрение, жители Северной Осетии сегодня вынуждены ездить в клиники других регионов.

- Медучреждения в республике есть, а системы здравоохранения - нет, - считает Сергей Меняйло.

Чтобы ее создать, нужна соответствующая программа.

Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

- Эта сложная программа, работа над ней уже идет. Мы должны сделать все, чтобы жителям не нужно было ехать за пределы республики за диагностикой и лечением, разве только за самой высокотехнологичной помощью, которую могут оказать лишь в очень крупных медицинских центрах. Нам надо успеть с программой до принятия регионального бюджета - чтобы уже на следующий год и на 2023 - 2024-е заложить необходимые финансовые средства на ее реализацию, - подчеркнул он.

Транспорт: социально значимые маршруты и обоснованные тарифы

Едва начав работу в качестве врио главы республики, на первом же заседании парламента, Сергей Меняйло негативно оценил состояние и работу общественного транспорта:

- Выяснилось, что в республике нет документов транспортного планирования, основополагающих документов, без которых невозможно организовать транспортное сообщение и невозможно войти в какую-либо из программ по обновлению и пополнению автопарка. Мы не можем понять, какие у нас пассажиропотоки, где социально значимые маршруты, почему такие тарифы.

Что уже сделано? Найдены деньги! На то, чтобы разработать комплект планирующих документов. Сегодня подбираем для работы над этим компанию за пределами республики. Рассчитывать на первые результаты сможем лишь через 2 - 3 месяца, окончательно - к концу года. Но как только это сделаем, сможем участвовать во всех федеральных программах. Следующие этапы: новый современный транспорт, безналичный расчет, адресная помощь льготным категориям. Когда мы это реализуем, у нас вообще не будет понятия «коммерчески выгодный или невыгодный маршрут».

АПК: дифференцированная поддержка и оценка эффективности

Одной из отраслей, в которой что-то действительно делается, Сергей Меняйло назвал сельское хозяйство:

- Здесь наша задача сейчас - изучить, сколько и чего производится, продается внутри региона, на экспорт, детально рассмотреть все технологические и производственные цепочки, понять, сколько в них посредников. Уберем посредников, сделаем хорошие цены.

Фото: пресс-служба главы РСО - А.

Врио главы подчеркнул, что «ничего ломать в отрасли не будет»:

- Сейчас только изучаем. Пусть идет, как идет. Вмешиваться будем потом, корректно - чтобы не навредить. Меры поддержки аграриев должны быть дифференцированными, чтобы не получалось так, что их получают все время одни и те же хозяйства. И, конечно, нужно анализировать, какой эффект дают эти меры.

Что касается программы развития сельского хозяйства и сельских территорий в том числе, да, мне ее положили на стол. Ее нужно дорабатывать - совместно с самими аграриями. В ней должна речь идти о помощи, подчеркну, адресной (!) - тем, кто хочет и готов работать. Но в программе также должна быть прописана и ответственность аграриев - сколько и чего они намерены производить. А для этого нужны программы развития и самих хозяйств.

ДОСЛОВНО

«Готов поддержать любую инициативу, если она разумная и ведет к положительному результату»

Инвесторам - преференции, жителям - рабочие места и достойную зарплату

По словам Сергея Меняйло, одним из важнейших источников для развития республики должны быть инвестиции:

- Кроме Мамисона и «Алания-парк», мы рассматриваем сейчас еще три-четыре инвестпроекта. Но у нас нет инвестиционного совета, коллегиального органа, который бы решал, что интересно для республики. Нет и нормативный базы. Что такое социально значимый для республики проект, что такое экономически важный проект, масштабный инвестпроект, региональный инвестпроект? Должно быть четкое понимание всего этого. Без создания этой базы развития никакого не будет. И мы сейчас этим занимаемся, причем, не изобретая велосипеда, - берем опыт более продвинутых в этом регионов.

Но, конечно, параллельно (жизнь не должна останавливаться) достраиваем то, что уже начато. К примеру, Мамисон. Сегодня мы ускорили процесс разработки проекта планировки территорий, который должны утвердить в правительстве. После этого возьмемся за следующие проекты (трассировка, оборудование для канатки и т. д.).

Одновременно работаем на созданием для инвесторов «одного окна» - все для привлечения их к нам. Инвестпроекты - это новые рабочие места. Более того, в обмен на преференции мы вправе рассчитывать на то, что инвестор обеспечит работникам зарплату выше, чем средняя в отрасли.

ВАЖНО!

У Северной Осетии должна быть Программа индивидуального развития. Формироваться она, по словам врио главы, будет из нескольких блоков.

- Во-первых, это мероприятия нацпроектов, - пояснил Сергей Меняйло. - Они фиксированные, понятные, с заложенными в них деньгами, с социальной составляющей. Следующий блок - программы развития отраслей. Какие у нас есть, какие в них присутствуют технологические цепочки, в каком что состоянии - все расписать. Чего нет? Там, где чего-то не хватает - создаем инвестплощадки. Далее - внутри- и межрегиональная кооперация. Затем - актуализация схемы территориального планирования.

У Северной Осетии есть своя специфика, есть свой потенциал. У нас есть высокоразвитая транспортная развязка, шикарный аэропорт, который может принимать любой авиатранспорт, в том числе грузовой. Осетия - не тупиковый, а проходной регион, и в этом направлении нам и нужно развиваться.

СКАЗАНО

О кадрах

- Конкурс на замещение должности главы администрации Владикавказа открытый - заявки на участие подают все, кто хочет. Но одно из условий, которые я поставил, - все конкурсанты должны отстаивать свои программы, доказать, что они реализуемые. Столице нужен хороший управленец, который знает, что делать. И если конкурсная комиссия принципиально подойдет к принятию решения, то, уверен, неподготовленный, неподходящий кандидат не сможет пройти.

Что касается правительства республики - подбор кадров продолжается. И среди тех, кто здесь, и среди тех, кто работает сегодня за пределами республики, в том числе и в федеральных органах. Изменится и сама структура правительства, потому что сейчас в ней есть дублирующие звенья, которые занимаются по сути одним и тем же.

Об образовании

Так же, как и в здравоохранении, должна быть разработана программа модернизации, которая даст возможность привести в порядок образовательные учреждения даже в отдаленных селах, капитально отремонтировать их, оснастить, создать для всех школьников необходимые условия. Школа, в которой я учился, построена в 1939 году. И в ней до сих пор нет ни актового зала, ни даже столовой...

О природе

Великолепная природа - одна из «изюминок» Осетии, ее богатство и преимущество.

- Наша задача - ее сохранить, а единственный способ сделать это - правильно использовать!

Врио главы поручил республиканскому минприроды разработать Положение о природоохранных зонах, чтобы у всех было четкое понимание, что и где можно делать, как правильно благоустраивать, создавать сервис. Кроме того, поставлена задача - актуализировать реестр водных объектов республики.

КСТАТИ

Журналистов очень интересовал вопрос, из каких источников Сергей Меняйло черпает информацию.

- Из всех - открытых и закрытых, - ответил он. - Прежде всего, от людей, я же не чужой человек в республике. И, конечно, я читаю СМИ, пользуюсь соцсетями. Мою страницу в Фейсбуке я веду сам - читаю и сам пишу.