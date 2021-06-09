Двойная победа «Дарьяла»

"Кола-апельсин" особенно популярна у молодежи.

Популярный конкурс «Любимая марка Юга России», организованный «Комсомольской правдой», завершился. С 1 ноября 2020 года по 31 мая 2021-го жители Ставрополья, республик Северного Кавказа, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма голосовали за лучшую, на их взгляд, продукцию, произведенную в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В номинации «Натуральные продукты» абсолютным победителем, с огромным отрывом от конкурентов, стал пивобезалкогольный завод «Дарьял» из Северной Осетии.

Тех, кто знаком с продукцией этого предприятия (а таких сегодня много, причем не только в регионе, но и далеко за его пределами), эта новость нисколько не удивит - напитки от «Дарьяла», ассортимент которых постоянно расширяется, очень вкусные и качественные. Они производятся из натурального экологически чистого сырья на самом современном оборудовании - мастерами, которые из поколения в поколение передают друг другу профессиональные секреты и оригинальную рецептуру.

У «Дарьяла» есть чем порадовать и приверженцев классики, и любителей экзотики. Главное - на его продукцию всегда большой спрос у истинных ценителей качества. Напитки, произведенные на североосетинском заводе, не раз заслуживали похвалы и самых высоких оценок авторитетных экспертов. И вот еще одна хорошая новость - копилку многочисленных наград, полученных «Дарьялом» на престижных выставках и конкурсах, недавно пополнили сразу три золотые медали ХХХ Юбилейного международного форума «Пиво-2021», который прошел в Сочи.

Лимонад "Апельсин-кориандр" удостоен золотой медали в Сочи.

Здесь, чтобы обменяться ценными идеями и полезным опытом, подвести итоги и определиться с планами на будущее, по традиции собрались передовики отрасли. А их успехи и достижения оценивала высококвалифицированная дегустационная комиссия. В списке лучших и на этот раз оказался североосетинский завод «Дарьял».

- В своей работе мы руководствуемся прежде всего принципами социальной ответственности, - говорит генеральный директор предприятия Татьяна Сайлаонова. - Мы производим «честный» продукт из натурального сырья и всегда гарантируем его качество. Мы заработали себе добрую репутацию, и она для нас превыше всего - как в глазах потребителей, так и собственных сотрудников, для которых мы создаем максимально комфортные условия труда, а также широкий спектр социальных гарантий. Мы смогли справиться с трудностями, возникшими из-за коронавируса, и достойно ответить на вызовы времени, продолжая усиленно работать и развиваться, совершенствовать вкусовые достоинства новых продуктов - лимонадов «Фейхоа-шелковица», «Апельсин-кориандр», «Кола-апельсин», которые практически сразу завоевали любовь и популярность у наших покупателей. Кстати, один из них - лимонад «Апельсин-кориандр», а вместе с ним и два сорта пива заняли первые места, удостоившись наград высшей пробы - золотых медалей!

От всей души поздравляем «Дарьял» и желаем предприятию новых побед и достижений и, конечно, благодарных потребителей!