"Прощайся с жизнью!": мужчина при дочери пытался убить любовницу и себя из-за поклонника женщины

Сергей Бровков и его бывшая - люди тихие Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ставропольском крае вынесли приговор Сергею Бровкову. Мужчину обвиняли в попытке убийства гражданской жены. Покушение случилось на кровати, в которой в этот момент спала их дочка.

"КП-Ставрополь" узнала подробности нашумевшего уголовного дела, произошедшей в поселке имени Чкалова.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФЕЛИКС

Сергей Бровков и Юлия К. жили как на пороховой бочке. Оба они не конфликтные, но как встречались - начинались ссоры. Из-за таких дрязг парочка с заметной регулярностью разбегалась, но вновь воссоединялась. Так продолжалось более 14 лет. За это время у возлюбленных успела родиться дочь, а у Юлии еще - обрушиться продуктовый бизнес. Свадьбу, к слову, они так и не сыграли.

- Летом 2019 года между Сергеем и Юлией наметился очередной разлад. На этот раз окончательный, - рассказывает источник "Комсомольской правды" в суде. - Согласно показаниям, мужчина увидел переписку своей возлюбленной с неким мужчиной по имени Феликс. И поинтересовался, какие у них отношения. Юлия в полушутку сказала, что он ее поклонник. Ну и на этой почве они разошлись.

По обыкновению, Сергей переезжал к матери и через время, после извинений, возвращался в семью. На этот раз, однако, стороны не мирились. Тихая Юлия решили ограничить связь с бывшим сожителем и его общение с дочкой. Сергей порой звонил Ирине, дочери Юлии от первого брака - чтобы узнать, как у них дела.

Феликс после расставания, кстати, Юлии не писал. Женщина осталась с дочками, у одной из которых уже своя семья.

ПОКА ДОЧКА СПИТ

После работы Сергей, отужинав с мамой, порадовал себя бутылочкой пива. Мужчина даже и заметил, что где-то в перерыве купил себе еще алкоголя и по итогу выпил 6 литров пива. В бреду он вспоминал о Юлии, ссорах, связывавших их. И о злосчастном Феликсе.

- В два ночи он проник в жилье женщины, прорезав москитную сетку. Там были все: и Ирина, и ее дети. Сама Юлия спала вместе с дочкой. Несмотря на это, мужчина взвалился потерпевшей на грудь, обездвижил ее и стал душить. Свидетели и сама Юлия слышали, как он говорил: "Мразь, прощайся с жизнью, твой час пришел!"

А затем Сергей достал припасенную бритву и дважды порезал суженой горло. От невольных толчков ногой проснулась их дочь и, увидев происходящее, закричала. Прибежала Ирина, вытолкала отчима в прихожую и принялась спасать маму.

Орудие - маленькое лезвие. Фото: СУ СКР по СК

- Сергей вышел во двор и стал плакать. А после женщины увидели, что мужчина и сам истекает кровью, но опасались, что нападавший накинется на них. В горьком одиночестве Сергей дошел до ведра в огороде, опустил туда руки. Но потом очнулся и пошел спать в сарай.

Утром его нашли на том же месте. Живого и почти невредимого. После оказания медпомощи его задержали по подозрению в покушении на убийство - Юлию спасли медики.

Сергей Бровков признал вину в содеянном и, по словам его матери, хотел бы извиниться перед пострадавшей. Но Юлия огородилась от бывшего и даже не пришла на его суд. Мужчину приговорили к 6 годам строгого режима. Каких-либо требований о возмещении морального вреда не предъявлялось.

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