В Ставрополе на Киринском мосту мужчины решили публично заняться самоудовлетворением

Горожанка в сети рассказала, что «самцы» ведут себя непристойно только при виде одиноких женщин. Фото: скриншот видео

В Ставрополе местные жительницы пожаловались в сети на зрелище, которое предстало перед ними на Киринском мосту. Так, июньским вечером женщины решили прогуляться по тихому месту, но не тут, то было.

Двое мужчин услышав голоса девушек, включили фонарик и стали отсвечивать им свои половые органы. При этом эти представители мужского пола публично занимались самоудовлетворением. Так, горожанка в сети рассказала, что «самцы» ведут себя непристойно только при виде одиноких женщин:

—Мы прошли мимо еще раз, но уже с мужчиной. Этот же фонарь включился и тут же выключился. Мы хотели вызвать полицейских, но, видимо, эти мужчины поняли, что началась суета, и вышли из кустов. Одному было около 25 лет, другому за «50», — вспоминает жительница Ставрополя.

Как выяснилось, женщины все-таки написали заявление в полицию. Там это обращение зарегистрировали 9 июня. Теперь полиция Ставрополя проводит ряд мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.