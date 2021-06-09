Подозрительная радуга: Роспотребнадзор проверит поп-ит на пропаганду ЛГБТ после жалобы из Чечни

Чеченское СМИ направило запрос в Роспотребнадзор для проведения проверки Фото: Дарья БОЛЕСОВА

Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике получило интересный запрос от местного СМИ: проверить игрушки анти-стресс поп-ит на пропаганду ЛГБТ. Главным признаком, которое вызвало подозрение у чеченцев, стал ее окрас в радужный цвет.

Поп-ит (с английского pop it - "лопни это") - это игрушка, которая снижает уровень стресса и тревожности, по принципу действия напоминающая пупырчатую пленку. За последние несколько месяцев игрушка набрала бешенную популярность: ее рекламируют на всех площадках, записывают видео, используют в обучении детей и, разумеется, продают в каждом ларьке.

8 июня 2021 года ИА "Грозный-информ" опубликовало статью, в которой проблематизировало вопрос влияния окраски поп-итов на неокрепший разум детей. По мнению журналистов, взрослые понимают принцип использование спектра цветов в качестве принтов и не связывают их с сексуальными меньшинствами. Но дети воспринимают это на подсознательном уровне.

- В будущем он может начать лояльно относиться к ЛГБТ-движению, а этого никак нельзя допускать. ЛГБТ-движение противоречит как религии Ислам, так и чеченскому менталитету, и его пропаганда в каком-либо виде должна быть ликвидирована, - сказано в материале агентства.

Редакция сформировала и отправила запрос в Роспотребнадзор, чтобы ведомство провело проверку с экспертизой. О результатах будет известно позже.

Отметим, что Роспотребнадзор в мае поручил проверить влияние поп-итов и других популярных анти-стресс игрушек на детей. Сейчас проводится экспертиза, а пока ведомство призвало обращать внимание на маркировку и запах игрушек - все должно быть в порядке и не вызывать неприятных ощущений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детская игрушка или успокоение для невротиков: Роспотребнадзор заинтересовался антистресс-игрушками

У детей они имеют очень большой спрос (подробнее)