Байкер, инвалид и человек с большим сердцем: кто такой Радихан Азизов, который помогает всей Северной Осетии

Радихан Азизов. Фото: стоп-кадр видео передачи "Мужское / Женское"

Радихану Азизову 46 лет, минимум десять из которых он живет с диагнозом тромбофлебит нижних конечностей, проще говоря - гангрена. Иначе это заболевание называют синдромом Бюргера: сосуды в конечностях повреждаются, кровь не проходит и возникает некроз тканей. Азизу сначала ампутировали одну ногу, через несколько лет гангрена распространилась на вторую ногу и руку. Теперь он - инвалид с протезами обеих ног.

Но это никогда не мешало ему жить достойной жизнью. Понимая, что болезнь едва ли отступит, он начал помогать жителям родной Северной Осетии. По словам самого Азиза, он находит призывы о помощи в интернете и откликается на них. Помогает руками: строит заборы, ремонтирует дома.

Гангрена поразила не только ноги, но распространяется вверх. Фото: стоп-кадр видео передачи "Мужское / Женское"

Когда о нем стали узнавать в социальных сетях, добровольцы сами начали организовывать группы и проводить сбор средств для помощи и Азизу, и другим людям. Например, когда он нуждался в подвижном протезе стопы, оперный певец Алании перевел ему необходимую сумму денег, которые потом Азиз отдал по своему желанию.

Радихана знают как подтянутого байкера в кожаной куртке, который колесит по республике и откликается на каждую просьбу. Так, он отремонтировал ветхое жилье старика, который болен раком. Пока тот был в больнице, Радихан созвал ребят и быстро привел дом в порядок: постелил полы, полностью заменил крышу, сделал косметический ремонт.

Азизов помогает глухонемым и многодетным семьям. Он дал старт отстройке дома матери шести детей, которая потеряла мужа.

- Приехал сюда, посмотрел, товарищей подключил. Купили линолеум с утеплителем на все помещения, с ног до головы одели их (детей), оставили им денег, - рассказывает байкер.

По словам Азиза, ему греет душу то, что он поддерживает тех, кто остался с проблемами один на один. Он понимает, как это тяжело, поэтому хочет облегчить ношу своим соотечественникам. Сам Радихан долгое время жил в малюсенькой комнате в общежитии, ожидая положенную ему квартиру от республики. С его заболеваниями он должен был получить ее вне очереди, но на практике все оказалось не так.

Протез не мешал Азизову быть настоящим байкером. Фото: стоп-кадр видео передачи "Мужское / Женское"

Долго время тянулись разбирательства, а когда он получил жилплощадь, столкнулся с новыми пробелами. Квартира находится на третьем этаже в доме без лифта, остановка - в 500 м от подъезда.

К тому времени, как он добился получения жилья, ему ампутировали вторую ноги. Это сильно повлияло на его передвижение - теперь на третий этаж самостоятельно он не взойдет. В администрации ему посоветовали продать квартиру и купить вторичку на первом этаже.

Чтобы не терять мобильности, Азизов сменил байк на квадроцикл, который самостоятельно переделал под собственные возможности и нужды. Теперь он - ангел на четырехколесном коне, который все так же спасает ближнего.

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