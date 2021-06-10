Ставропольцев ждут концерты, спортивные соревнования, кинопросмотры, а также показ матча Бельгия-Россия на открытой площадке и даже парад невест Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Программа мероприятий ко Дню России в Ставрополе 2021 обещает щедро порадовать жителей и гостей края. Ставропольцев ждут концерты, спортивные соревнования, кинопросмотры, а также показ матча Бельгия-Россия на открытой площадке и даже парад невест.

11 июня

Начать праздновать День России можно уже 11 июня, с 10:00. На детской игровой площадке, на улице Ашихина, 5 пройдет спортивно-игровая программа «Быстрее. Выше. Сильнее». В это же время на территории парка культуры и отдыха «Центральный», на улице К. Хетагурова, 11 начнется квест-игра «Если будет Россия – буду и Я!». В 11:00 в доме детского творчества Октябрьского района, на улице Гоголя, 36 начнется интеллектуально-познавательная игра «Вехи истории».

12 июня

В этот день с 10:00 на бульваре Генерала Ермолова развернется выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества «Русь мастеровая». В это же время в парке культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111 начнется городской физкультурно-спортивный фестиваль «Россия, вперед!». Параллельно с ним, там же дадут старт городским соревнованиям по конкуру.

12 июня ставропольцев приглашают на торжественную церемонию открытия летнего сезона в «Беседке счастья»

В 13:00 на открытой площадке у ЗАГСа, Крепостная гора начнется праздничная программа «Парад невест». Там же в 13:30 ставропольцев приглашают на торжественную церемонию открытия летнего сезона в «Беседке счастья».

В 20:00 на площади Ленина гостей и жителей краевого центра ждет праздничная программа кавер-группы «Личности» и Димосса Саранчи

В 17:00 в парке культуры и отдыха «Центральный», ул. Хетагурова, 11 стартует праздничный концерт творческих коллективов Ставропольского городского Дома культуры «С любовью к России».

В 18:00 на площади Ленина начнется работа интерактивных спортивных площадок. В 20:00 на площади Ленина гостей и жителей краевого центра ждет праздничная программа кавер-группы «Личности» и Димосса Саранчи.

В 20:00 на площади Ленина гостей и жителей краевого центра ждет праздничная программа кавер-группы «Личности» и Димосса Саранчи

Там же в 22:00 начнется показ матча Бельгия-Россия.

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