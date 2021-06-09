Призрак погибшей княгини, подводное кладбище и убитые любовники в Замке привидений: 5 самых страшных мест на Ставрополье

Пожалуй, самое страшное место Ставрополя – знаменитый дом №100 на улице Комсомольской Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставрополь, да и весь край вызывает любопытно не только у краеведов, но и для собирателей мистических историй. Наш регион хранит легенды о старинных кладбищах, городских особняках, и, конечно, об их загадочных жителях. А еще Ставрополь находится на одинаковом расстоянии от Северного полюса и экватора.

По одной из улиц в Юго-Западном районе города проходит 45 параллель северной широты. В честь чего улица и получила свое название. Есть такая легенда, поговаривают, что если прийти туда в полнолуние и встать в центр перекрестка, загадать желание и повернуться три раза вокруг себя, оно обязательно сбудется. Только есть одно важное условие: на небе не должно быть ни облачка.

«Замок привидений» в Ставрополе Пожалуй, самое страшное место Ставрополя – знаменитый дом №100 на улице Комсомольской. По одной из версий он принадлежал одной из грузинских княгинь, снискавшей славу второй царицы Тамары.

Якобы туда дерзкая княгиня приглашала своих многочисленных молодых любовников. А после жарких ночей – подмешивала в бокалы с вином яд и хладнокровно убивала красавцев. Ходят легенды, что тени убитых юношей до сих пор не этот покинули дом. Есть и другая версия: якобы этот дом под номером 100

для одной из своих любовниц отстроил бакинский купец Ага Балы Гулиев, известный под прозвищем «хлебный король Кавказа».

С того времени в городе появились домыслы, что в доме-замке происходят непонятные бесовские деяния, сопровождаемые странными звуками, напоминающими то хохот, то рыданья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В середине 2000-х местные сталкеры отправились туда ночевать:

- Когда мы утром выходили из этого дома, то увидели в окнах силуэт, напоминающий женскую фигуру. Зрелище было настолько страшным, что одному из наших ребят стало плохо. У меня началось головокружение. Призрак в окне продержался меньше минуты, наверное. Хотя нам казалось, что мы остались с ним наедине надолго. Ощущение времени прочь исчезает в этом замке, - уверяет Катерина.

Слушать городские легенды, от которых кровь стынет в жилах – захватывающе, но, есть и более приземленная версия. Ее описывает в книге «Старый Ставрополь» знаменитый местный краевед и историк Герман Беликов.

Во время Гражданской войны в здании разместился военный госпиталь. Однажды несколько горских офицеров из «Дикой дивизии» перерезали горло более 30 раненым красноармейцам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По его словам, усадьбу построил купец Игнат Волобуев. В ней жила его дочь с мужем. После смерти супруга она продала дом. Новая хозяйка сдавала комнаты приезжим и местным жителям.

— Верхний этаж занимали какие-то монахи из Закавказья, пугая обитателей дома черными сутанами с капюшонами и заросшими щетиной лицами. С того времени в городе появились домыслы, что в доме-замке происходят непонятные бесовские деяния, сопровождаемые странными звуками, напоминающими то хохот, то рыданья, — пишет ставропольский краевед.

При советской власти в здании проводились пытки и допросы. После Второй мировой войны в доме разместился туберкулезный диспансер. И образ «опасного места» закрепился за ним окончательно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время Гражданской войны в здании разместился военный госпиталь. Однажды несколько горских офицеров из «Дикой дивизии» перерезали горло более 30 раненым красноармейцам. При советской власти в здании проводились пытки и допросы. После Второй мировой войны в доме разместился туберкулезный диспансер. И образ «опасного места» закрепился за ним окончательно.

Дача Эльзы в Пятигорске

Со ставропольским Замком привидений может конкурировать разве что, Дача Эльзы, что находится в Пятигорске. Это здание до сих пор одно из самых узнаваемых на ставропольском курорте.

Гукасов был успешным кондитером, который открыл кофейню в центральном районе Пятигорска

И пусть оно не является частью популярных экскурсионных маршрутов, но, похожий на рыцарский замок, особняк с невероятной силой притягивает всех, кто стремится постичь неведомое и раскрыть тайну, окутывающую это удивительное строение.

Так, в начале XX века курортный город был очень популярным местом для русской элиты. «На воды» ехали отдыхать все.

В те времена в Пятигорске жила семья Гукасовых. Эльза(Елизавета) Гукасова была женой успешного кондитера, который открыл кофейню в центральном районе Пятигорска. В 1903 году семья купила участок № 4 на краю города у Эмануелевского парка, построив на нем красивейший дом, в псевдо-романском стиле.

Гукасов был успешным кондитером, который открыл кофейню в центральном районе Пятигорска

Чего только не говорили об этой красивой даче: то о счастье, то о несчастье.

Об этой знаменитой в Пятигорске семье писали даже в местных СМИ. Так, например, Пятигорская газета от 15 мая 1905 года, в сводке городских происшествийопубликовала: «Вчера, в 8 часов вечера А. Гукасов, владелец Кондитерской, избивал свою жену на глазах гуляющей публики у Емануелевского парка, близ разъезда трамвая. Гукасов сильными ударами кулака в грудь и лицо несколько раз бросал свою жену на рельсы трамвая».

Существует версия, что у семьи Гукасовых никогда не было детей, и поэтому соседи решили, что он ушел из семьи из-за этого. Эльза продолжила жить в нем и успешно вести гостиничный бизнес. Но настала революция и молодую женщину расстреляли в собственном доме.

Со ставропольским Замком привидений может конкурировать разве что, Дача Эльзы, что находится в Пятигорске

Некоторые местные жители до сих пор опровергают эту версию. Они утверждают, что на самом деле их жизнь сложилась совсем иначе. Говорят, что Елизавета располагала большими богатствами, и, зная, что у нее это все может исчезнуть, она замуровала все в своем собственном доме. Но однажды пришли революционеры и сотворили подобное тому, что она сделала – замуровали ее в стене.

Научный сотрудник Пятигорского краеведческого музея Ольга Полякова рассказывает посетителям предание о сокровищах Эльзы. Перед смертью или перед отъездом из города та будто бы спрятала их в подвале своего бывшего дома-пансиона. Но добраться до них пока никому не удалось.

Позже после смерти хозяйки дома - в здании размещалась здравница. О ней ходило немало мистических слухов. Так, одни люди ни с того ни с сего ощущали в этих стенах страх, другие — напротив, необъяснимую эйфорию. Кому-то слышались плач, смех, стоны и шаги, кто-то просто чувствовал чужое присутствие. Еще есть поверье о том, что одних «гостей» дома Эльза привечает, а других — нет.

Кому-то слышались плач, смех, стоны и шаги, кто-то просто чувствовал чужое присутствие. Еще есть поверье о том, что одних «гостей» дома Эльза привечает, а других — нет.

Тем, кто заслужил ее благосклонность, она помогает добиться успеха. Женщинам, страдающим из-за несчастной любви, помогает пережить это горе. А на тех, кто ей не по нраву, наводит «морок». Все это объясняется тем, что при жизни Эльза состояла в связи с дьявольскими силами, благодаря которым ей и сопутствовала удача.

«Ведьмино» озеро – монастырское озеро под Бештау

Немало тайн хранит и пятигорская гора Бештау. Под ним находится Монастырское озеро. Этот живописный водоем создали монахи Второ-Афонского монастыря, находящегося неподалеку. Но в народе это место называют — Ведьмино!

Есть такая легенда: якобы еще задолго до появления там монастыря на его месте стояла маленькая деревянная избушка. А в ней жила «злейшая» старуха, которую местные жители считали ведьмой.

Есть такая легенда: якобы еще задолго до появления там монастыря на его месте стояла маленькая деревянная избушка. А в ней жила «злейшая» старуха, которую местные жители считали ведьмой

Хотя, поговаривают», что эта бабушка никому зла не делала, а даже наоборот — лечила травами все болезни. Но название Ведьмино так и закрепилось в народе. С тех времен местные жители стали поговаривать, что вода в этом озере приобретает особую силу и становится целебной в период праздника летнего Солнцестояния на Купалу. До сих пор туда ходят купаться незамужние девушки, которые мечтают выйти замуж и замужние женщины, мечтающие о ребенке.

Если отойти от легенд и посмотреть на это романтическое место, то можно «залипнуть» на то, как там цветут и плавают кувшинки. Весной озеро утопает в цветении луговых трав, а зимой - покрывается льдом. Закаты и рассветы там настолько атмосферны, что «ни в сказке сказать, ни пером описать».

«Подводное кладбище» - Кравцово озеро

Одним из самых аномальных мест Ставрополья считается Кравцово озеро, которое находится на окраине города. В народе его и вовсе называют не иначе как кладбищем утопленников.

Одни говорят, что всему виной водоросли, в которых отдыхающие запутываются и не могут выплыть. Другие — что на дне озера живет гигантский моллюск, поглощающий своих жертв

В середине «нулевых» местные газеты пестрели страшными заголовками о многочисленных погибших — рыбаках, купальщиках и даже об охотниках, которые случайно забрели в болотистую местность. Купание в этом озере официально запретили. Но, вот слагать легенды местным жителям – никто не запрещал.

Купание в этом озере официально запретили. Но, вот слагать легенды местным жителям – никто не запрещал

Одни говорят, что всему виной водоросли, в которых отдыхающие запутываются и не могут выплыть. Другие — что на дне озера живет гигантский моллюск, поглощающий своих жертв, третьи — что это никакой не моллюск, а огромная зубастая рыба. Известный на Ставрополье географ и краевед Василий Газов уверяет, что Кравцово озеро, действительно, можно назвать своеобразным природным кладбищем. Дело в том, что там очень длительное время накапливался торф. Что не могло не сказаться на сильной энергетике этого места.

Известный на Ставрополье географ и краевед Василий Газов уверяет, что Кравцово озеро, действительно, можно назвать своеобразным природным кладбищем

- Любой водоем, когда зарастает, превращается в болото, а потом исчезает. А Кравцово озеро хотя и зарастает, но продолжает держаться. Аномалии, конечно, возможны. И специальные приборы фиксируют, что это гепатогенная зона. Не исключено, что в этом месте даже существует открытие какого-либо портала и контакта с параллельным миром, - добавил географ.

Картинная галерея Павла Гречишкина: призрак погибшей княгини

В здании ставропольской картинной галерее Павла Гречишкина раньше находилась мечеть. История у этого места долгая и, если верить легендам, довольно мистическая.

Мечеть.Фото до 1929 г.

Когда-то на месте мечети была усадьба, принадлежавшая князю Давлету Гирею Бибердову. Но в 1886 году князь неожиданно отказывается от своего имущества и передает земли местной мусульманской общине — для строительства храма.

Дача Бибердова. Фрагмент плана губернского города Ставрополя 1900 г.

— В книге Германа Беликова «Ставрополь. Врата Кавказа» рассказывается одна старая легенда, связанная с князем, — говорит местный краевед Роман Нутрихин. — У Бибердова была единственная, горячо любимая дочь.

В 17 лет она внезапно погибает от неизвестной болезни, и князь хоронит дочь прямо в саду дома. На этом месте будто бы и была возведена мечеть: князь хотел, чтобы любимая дочь покоилась в намоленном месте.

У Бибердова была единственная, горячо любимая дочь. В 17 лет она внезапно погибает от неизвестной болезни, и князь хоронит дочь прямо в саду дома

Поговаривают, что каждый год в Ставрополе на балконе минарета в полнолуние, в полночь, в праздник Рамазана появляется образ чарующей девушки в белом платье. Так это или нет — сказать сложно. После революции мечеть национализировали.

Галерея в наши дни

Сотрудники галереи, открывшейся в здании мечети в 80-е годы прошлого века, утверждают, что никаких призраков ими замечено не было.

И напоследок, немного исторической справки про эту мечеть:

В 1913 году мусульманское общество Ставрополя получило в свое владение бывшую усадьбу князя Бибердова. Начался сбор средств на возведение мечети. Мусульманское общество было слишком малочисленным и малообеспеченным. Поэтому пришлось обратиться в городскую Управу за помощью. Архиепископ Кавказский и Ставропольский Агафадор отнесся к устройству в центре огромной епархии мусульманской мечети терпимо, считая, что в православном Ставрополе нет оснований опасаться мусульманского влияния.

К постройке соборной мечети приступил известный и способный архитектор Г. П. Кусков. Вскоре белокаменное строение, будто пришедшее из сказок Шахерезады, стало еще одним украшением Ставрополя Фото: Татьяна МАКАРОВА

По завещанию князя Бибердова под мечеть должен был быть приспособлен его двухэтажный каменный дом на Гимназической улице. Но мусульманское общество решило возвести новое строение в лучших традициях восточного зодчества. К постройке соборной мечети приступил известный и способный архитектор Г. П. Кусков. Вскоре белокаменное строение, будто пришедшее из сказок Шахерезады, стало еще одним украшением Ставрополя.

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