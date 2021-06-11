«Я не боюсь тебя, Рамзан»: подросток из Кабардино-Балкарии и его родственники публично извинились перед Кадыровым

Рамзан Кадыров уже не в первый раз находит героев этих роликов. Парням и их родственникам приходится публично краснеть перед камерой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ради хайпа в сети или просто из-за недалекого ума, но в интернете продолжают выкладывать ролики, где главу Чечни называют «шайтаном». А после – герои этих кадров и их многочисленные родственники по мужской линии публично просят прощения у чеченского лидера за оскорбительные высказывания своего отпрыска.

Так, на днях в сети появилось видео 14-летнего жителя Кабардино-Балкарии. Сначала он озвучивает вот это:

— Я вас очень уважаю Рамзан Ахматович, но я хотел сказать, что Вы – шайтан.

После чего в пабликах появился другой ролик. Там, этот же герой говорит следующее:

— Рамзан Ахматович, я не знаю, это - Вы или Ваш фейк, но я – балкарец, меня такими фишками не запугать. Вы приедете сюда, да? Давайте, я Вас жду. Я не боюсь тебя, Рамзан! Я тебя не боюсь, — повторяет этот парень.

На тот момент подросток быть может и не боялся своих высказываний, но отвечать за эти слова ему пришлось с чуть менее уверенным выражением лица и грустными нотками в голосе.

—Несколько дней назад я снял видео, где сказал неприемлемые слова в отношении Рамзана Кадырова. Я не должен был вести себя так по отношению к человеку старше меня возрастом. Я понял свою неправоту и прошу прощения.

Публичное прощение перед главой Чечни просили и его родственники. Мужчинам их рода пришлось краснеть перед камерой.

—Уважаемый Рамзан Ахматович, наш внук по - детскому недомыслию позволил себе некорректные высказывания в Ваш адрес. За что мы его сильно поругали. Он осознал свой поступок и принес свои извинения. Мы также со своей стороны приносим вам свои искренние извинения и просим вас простить 14-летнего ребенка, который не осознавал то, что он делал, и то, что он говорил, — просит дедушка этого подростка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров нашел человека, который назвал его в прямом эфире Instagram «шайтаном». Им оказался 15-летний подросток, который живет с семьей в подмосковном городе Чехов.

Ранее 15-летний дагестанец из Москвы и его отец также публично извинялись перед чеченским лидером

Папа парня, а также другие родственники: дедушка, дядя и братья публично извинились перед Кадыровым за высказывание подростка.

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