Во Владикавказе сильный ливень с градом затопил улицы

Местные жители говорят, что канализация не справляется с мощным потоком и из-за этого на дорогах образовались заторы

Сильный ливень подтопил в пятницу, 11 июня улицы во Владикавказе, что спровоцировало заторы на дорогах. Общественный транспорт при этом не прекратил движение.

Как рассказывают водители легковушек в соцсетях, сложная ситуация сложилась на улице Маркова. Там воды по колено. Местные жители говорят, что канализация не справляется с мощным потоком и из-за этого на дорогах образовались заторы.

В сети появились видео с места событий. На кадрах видно, что уровень воды настолько высокий, что автомобили передвигаются чуть не вплавь.

Также в местных пабликах опубликовали шуточное видео под названием: «Удалось заснять тех, кто призвал ливень во Владикавказ». Сам ролик не из веселых: на площадке перед городским Дворцом пионеров ребята репетируют танцевальный номер под сильным дождем.

Судя по кадрам, начавшийся дождь не напугал детей. Маленькие танцоры, как настоящие профессионалы, не прервали репетицию.

Синоптики сообщают, что ливни с градом продолжатся в столице Северной Осетии до конца недели. На реках прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В горах - сели малого объема.