Состояние здоровья Александра Курбатова после падения с самоката: последние новости о травме мэра Кисловодска на 13 июня 2021

Сейчас Александр Курбатов находится без сознания. За его жизнь продолжают бороться местные медики

В минувшую субботу Александр Курбатов упал с самоката. Последние новости о травме мэра Кисловодска на 13 июня 2021 следующие:

Вчера вечером, 12 июня градоначальнику сделали первую операцию. Сейчас Александр Курбатов находится без сознания. За его жизнь продолжают бороться местные медики.

Тем временем, правоохранительные органы разбираются, что же произошло.

- Полиция изъяла самокат Курбатова с некоторыми повреждениями. Спидометр после падения застыл, на нем было 57 километров в час. Уже проведена экспертиза крови градоначальника, в ней алкоголя не обнаружено. Сотрудники проводят комплексную проверку.

Фото с места происшествия. Снимок взят из соцсети

Тем временем весь Ставропольский край переживает за главу Кисловодска и продолжают писать слова-поддержки в его адрес, а также выражают сопереживание семье пострадавшего:

- Скорейшего выздоровления нашему мэру. Пусть все обойдется.

-Пусть Бог ему поможет! Сочувствуем и сопереживаем!

- Печально! Надеюсь, все будет хорошо. Желаю скорейшего выздоровления!

Пьянящая скорость

Дорожные происшествия с самокатами в последнее время - история нередкая. Острее всего проблему ощущают в Санкт-Петербурге, где только за два первых дня лета из-за оплошности самокатчиков пострадали три ребенка. Один из них увезли в реанимации.

Кроме того, лихачи на электросамокатах умудрились избить питерского писателя Валерия Айрапетяна. Один из компании на скорости задел прозаика, тот назвал обидчика «пилотом». После чего завязалась драка, в которой пострадавшему сломали три ребра. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

И такие ЧП с шустрыми самокатами возникают по всей России. Мамы с детьми, пенсионеры бьют тревогу. Им отвечают, что нельзя стоять на пути прогресса. Однако, выход придется искать.

ИНФОРМАЦИЯ ДОПОЛНЯЕТСЯ!

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из Ставрополя прибыла бригада врачеи во главе с министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым. Также за жизнь главы Кисловодска борются специалисты Национального медицинского исследовательского центра неи рохирургии имени академика Н.Н.Бурденко. Что касается состояния главы Кисловодска Александра Курбатова, то на сегодняшний день, 13 июня, к 11:00 известно следующее:

- Принятые врачами Кисловодскои городскои больницы действия позволили стабилизировать состояние главы города, но оно остается тяжелым

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