Мэр Кисловодска впал в кому после падения с электросамоката

Александр Курбатов. Фото: Instagram

Если бы не нашли - погиб

Мэр Кисловодска Александр Курбатов впал в кому после падения с электросамоката. Если бы не случайный велосипедист, ехавший по безлюдной дороге, 51-летнего градоначальника могли не успеть привести в городскую реанимацию.

- Курбатова нашли ориентировочно через 15 минут после падения. Известно, что он ехал около санатория "Вилла Арнест". Это окраина города, рядом парковая зона, но людей там мало. Проезжающий мимо велосипедист увидел обездвиженное тело, вызвал "Скорую", пощупал пульс - жив. Медики оперативно прибыли на место и увезли городского главу в крайне тяжелом состоянии, - рассказывает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

Фото с места ЧП Фото: СОЦСЕТИ

Мужчину доставили в реанимацию, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота. Медики оказывали пациенту помощь, но Курбатов впал в кому, реаниматологи в срочном порядке организовали ему серию операций. Первая уже прошла, на очереди следующая. Сколько их будет в итоге - непонятно.

Тем временем, правоохранительные органы разбираются, что же произошло. Пока что очевидно, что мэр Кисловодска стал еще одной жертвой новых модных средств передвижения. Но почему мужчина не справился с управлением не на самой оживлённой дороге? Видимо, виновато превышение скорости.

- Полиция изъяла самокат Курбатова с некоторыми повреждениями. Спидометр после падения застыл, на нем было 57 километров в час. Уже проведена экспертиза крови градоначальника, в ней алкоголя не обнаружено. Сотрудники проводят комплексную проверку.

Александр Курбатов Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранительным органам предстоит выяснить причину ЧП. Одна из главных версий - несчастный случай.

- Глубоко сопереживаю семье Александра Вячеславовича. Мы все сейчас надеемся на лучшее, - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Пьянящая скорость

Дорожные происшествия с самокатами в последнее время - история нередкая. Острее всего проблему ощущают в Санкт-Петербурге, где только за два первых дня лета из-за оплошности самокатчиков пострадали три ребенка. Один из них увезли в реанимации. Кроме того, лихачи на электросамокатах умудрились избить питерского писателя Валерия Айрапетяна. Один из компании на скорости задел прозаика, тот назвал обидчика "пилотом". После чего завязалась драка, в которой пострадавшему сломали три ребра. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

И такие ЧП с шустрыми самокатами возникают по всей России. Мамы с детьми, пенсионеры бьют тревогу. Им отвечают, что нельзя стоять на пути прогресса. Однако, выход придётся искать.

Портал SuperJob провел соцопрос среди россиян. Центральный вопрос, который задали респондентам — стоит ли вводить ограничения для вождения электросамокатов. И 49% опрошенных ответили утвердительно. Отвечавшие предлагали вводить возрастной ценз и специальную категорию в водительских правах, запретить передвижение самокатов по тротуару. Или ограничить скорость, а если нарушил — штрафовать. Последнюю идею поддержал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. По его замыслу, устройства не должны развивать скорость выше 25 километров в час. А в общественных местах, где большое скопление людей, у них и вовсе обязан автоматически сработать ограничитель на 15 километров в час. По словам Ликсутова, договоренность со столичным кикшерингом достигнута.

- С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений специальных зон сниженной скорости. То есть если самокат попадает в парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км/ч. Однако депутат Госдумы Владимир Лысаков уверен, что фиксировать скорость самокатов почти невозможно.

- Разместить радары для самокатов нереально. Можно, и это уже делается, технически ограничить скорость самокатов, использующихся в прокате. Можно сделать такое ограничение и для торговли. Но есть службы тюнинга, где желающим помогут установить более высокую скорость, - поделился он мнением с корреспондентом kp.ru.

Решить проблему можно через создание специализированных дорог.

- Но главную роль сыграет повышение общей культуры, - говорит Лысаков. - Вспомните, не так давно автомобилисты не уступали пешеходам дорогу на обозначенных переходах, а сейчас перевоспитались. Помочь могла бы социальная реклама, которая показывала бы любителям езды на самокатах, как надо себя вести, если пользуешься таким средством передвижения.

Тем временем в Санкт- Петербурге кикшеринговые компании были вынуждены приостановить свою деятельность из-за введения списка разрешенных улиц. Комсомолка продолжит следить за ситуацией

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