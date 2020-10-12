Глава Кисловодска ответил на резкую критику со стороны губернатора

Александр Курбатов прокомментировал инцидент на планерке с губернатором. Фото: Википедия / пресс-служба губернатора Ставропольского края

Глава Кисловодска Александр Курбатов отреагировал на критику губернатора Ставропольского края. Владимир Владимиров во время видеоконференции расспрашивал руководителя курорта о судьбе дороги, связывающей строящиеся школу и детсад с городом. Ответы градоначальника не устроили руководителя региона, а подсказки мэру «из-за кадра» вывели Владимирова из себя. Он потребовал немедленно предоставить ему проект дороги и экспертизу, а если этого не будет сделано, то пообещал уволить Курбатова.

— После совещания в правительство Ставропольского края были представлены соответствующие документы, подтверждающие, что проекты дорог непосредственно возле детского сада с парковочными местами и между школой существуют и прошли госэкспертизу. Они будут выполнены в рамках контракта, — рассказал Александр Курбатов «КП - Северный Кавказ».

Градоначальник подчеркнул, что дорога к школе и детсаду отчасти уже существует, но она достаточно старая. Городские власти планируют ремонт полотна после окончания строительства школы и детсада в конце 2021 года.

— Ситуация на контроле и у администрации Кисловодска, и у наших коллег из правительства края. Я хочу заверить и горожан, и общественность, что все, что связанно с реализацией этих проектов, будет выполнено. Наши детишки получат обновленные, красивые учреждения, и я вместе с ними буду искренне рад этому, — резюмировал Курбатов.

Напомним, в воскресенье в интернете видео появилось видео с планерки губернатора. Владимир Владимиров обрушился с критикой на Александра Курбатова, посчитав, что тот недостаточно осведомлен о ситуации со строящейся дорогой. Глава региона подчеркнул, что Курбатов должен лично все контролировать и быть в курсе происходящего, а не пользоваться подсказками "из зала".