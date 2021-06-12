Мэр Кисловодска попал в реанимацию после падения с электросамоката

Александр Курбатов. Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Мэр города-курорта Кисловодска Александр Курбатов попал в реанимацию после падения с электросамоката. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

- Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция. Глубоко сопереживаю семье Александра Вячеславовича. Мы все сейчас надеемся на лучшее, - написал глава Ставрополья.

Подробности инцидента не раскрываются. До того, как стало известно о ЧП, Курбатов публиковал сториз с городских гуляний в Кисловодске.

Сам Курбатов возглавляет Кисловодск с 2015 года. 51-летний чиновник поработал заместителем министра труда и социальной защиты Ставропольского края, заместителем мэра Ставрополя и главой Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования.

Не известно, что стало причиной аварии с Курбатовым, но тема электросамокатов в последние дни не сходит с информационной повестки. Так, накануне сотрудники Следственного комитета России начали обыски в петербургских офисах кикшеринговых компаний. Причина - серия ДТП с электросамокатами. Только за два дня самокатчики сбили троих детей из-за халатности.

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ

Скорость, возраст, спецдорожки. За ограничения езды на самокатах высказался каждый второй россиянин

За ограничения выступили 49% отвечавших. Высказывать свое отношение можно было с комментариями. Самые частые - «Наболело», «Давно пора» и «Сколько еще человек должно пострадать!» Самая популярная мера по борьбе с происшествиями - ограничение скорости самокатов до 20 километров в час. А какие есть еще - в материале "Комсомолськой правды" [подробности]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Кисловодска ответил на резкую критику со стороны губернатора

Александр Курбатов поговорил с "Комсомольской правдой" о скандальном видео [подробности]