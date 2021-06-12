На спидометре было 50 км/ч: мэр Кисловодска после падения с самоката остается в коме

Александр Курбатов. Фото: Instagram

Мэру Кисловодска Александру Курбатову сделали первую операцию. Состояние градоначальника остается тяжелым. Об этом сообщает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

- Курбатова нашел случайный прохожий около местного санатория. Мужчина вызвал "Скорую", которая и доставила мэра в реанимацию. Медики диагностировали больному открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота. Из комы он еще не вышел, - рассказывает собеседник издания.

Полицейские изъяли электросамокат мэра. На спидометре застыла скорость, которую набрал Курбатов - более 50 километров в час. В крови градоначальника алкоголь не обнаружен. Сотрудники проводят проверку.

Фото с места ЧП Фото: СОЦСЕТИ

Чем занимался пострадавший до ЧП - не известно. В социальных сетях мэр выкладывал сториз с городских гуляний в честь Дня России.

Курбатов руководит Кисловодском с 2015 года. 51-летний градоначальник поработал замминистра труда и соцзащиты Ставропольского края, заместителем мэра Ставрополя и главой Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования.

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ

Скорость, возраст, спецдорожки. За ограничения езды на самокатах высказался каждый второй россиянин

За ограничения выступили 49% отвечавших. Высказывать свое отношение можно было с комментариями. Самые частые - «Наболело», «Давно пора» и «Сколько еще человек должно пострадать!» Самая популярная мера по борьбе с происшествиями - ограничение скорости самокатов до 20 километров в час. А какие есть еще - в материале "Комсомолськой правды" [подробности]

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