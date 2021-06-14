Убыль населения Ставрополья за год ускорилась в два с половиной раза

Прирост населения в стране значительно сократился в 2020 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Убыль населения регионов России значительно ускорилась. Данные за 2020 год изучил и опубликовал Росстат.

Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа лидером по убыли населения стал Ставропольский край. Убыль населения Ставрополья за прошлый пандемийный год ускорилась более чем в два с половиной раза. Так, по данным Росстата, убыль населения региона в 2020 году составила 9,1 тыс. человек против 3,6 тыс. человек в 2019 году.

Стоит отметить, что антилидером Ставрополье значится и в списке регионов СКФО, где наблюдается самый высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В среднем в день на территории региона фиксируется 5–6 летальных исходов от COVID-19. Число новых случаев заболевания ежедневно превышает в среднем 50 человек.

Средняя убыль по России выросла в 2,2 раза. В некоторых субъектах этот показатель гораздо выше, например, в Санкт-Петербурге - в 58 раз, а в Республике Татарстан - в 72.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что сокращение населения в 2019 году зафиксировали в 26 из 27 районов и городских округах Ставрополья. В 2018 убыль зарегистрировали только в 23 территориях. Тогда аналитики пришли к выводу, что причина в снижении рождаемости, которая с 2018 по 2019 год сократилась на 8,8%.

КСТАТИ

В числе антилидеров по приросту населения значится также и Северная Осетия, где еще в 2019 году наблюдался естественный прирост населения в 1,3 тыс. человек. В 2020 году убыль населения составила там 346 человек.

Остальные республики СКФО показывают прирост населения, который, к слову, все же стал значительно меньше, чем в 2019 году. Так, в КЧР прирост населения сократился с 831 человека в 2019 году до 101 человека в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миграционный рост населения Ставрополья пошел на убыль

Росстат опубликовал данные за 2020 год (подробнее).