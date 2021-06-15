Лежали полуголые: мужчина застрелил сына сожительницы, заподозрив инцест

Александр У. не понимает, как он выстрелил Фото: Архив "КП"

В Буденновске закончили рассмотрение курьезного уголовного дела. Местного жителя Александра У. судили по обвинению в убийстве. Поводом стало роившаяся в голове мужчины ревность сожительницы к ее сыну - он считал, что на его глазах назревает инцест.

"КП-Ставрополь" узнала подробности семейной драмы.

В январе 2020 года Александр волей судеб познакомился с импозантной женщиной Настасьей*. От дел дружеских пара перешла к делам любовным. И потому уже через месяц она съехала к Александру.

Пожилые люди - одному 60 лет, другой 58 - строили быт в спокойствии. Ничего далеко не загадывали, детей не планировали. У каждого были свои собственные. И время от времени они захаживали к своему родителю.

Александр У.

В декабре, в канун Нового года, к семье зашел сын Настасьи - Глеб*. Он часто оставался у родителей, потому чувствовал себя как дома. В тот день он, будучи в одних трусах, сидел с мамой на диване. Женщина выбрала не лучший, но самый комфортный наряд - короткий халат. Александру такая картина показалась очень подозрительной.

- До этого Глеб вел себя неадекватно. Ну, видно было, что он пьян. А они сидят очень близко. Почти полуголые. Странно себя ведут. Я сделал им замечание, поругал Настасью за короткий халат и ушел, - цитирует показания Александра источник "Комсомольской правды" в суде.

К слову, хозяин дома ушел выпивать. У мужчины была своя вечеринка на одного. И когда он вернулся в зал к гражданской жене и ее сыну, а те проигнорировали замечание - уже пьяный Александр пришел в ярость. Достав из сейфа охотничье ружье и зарядив его одной пулей, но не защелкнув до готовности к стрельбе, он приказал семейке убираться с дивана. Настасья отодвинула ствол, а Глеб спокойно побрел к балкону.

- Я защелкнул ствол, ружье было наготове. Я зачем-то сделал шаг назад. Ствол был направлен в сторону балкона, на уровне пояса. Глеб попытался открыть дверь балкона, но я крикнул "Стоять". И произошло то, что произошло. Объяснить это я не могу. Меня как-то сковало, руки окаменели, и случился выстрел.

Пуля попала в голову, в доме началась паника. После выстрела Александр всячески содействовал спасению Глеба, но еще до приезда "Скорой" он скончался.

В суде У. признал вину. Мужчине грозило до 15 лет тюрьмы, но Буденновский районный суд из-за смягчающих обстоятельств приговорил его к 8 годам строгого режима. К слову, сожительница Настасья простила осужденного и просила дать ему более мягкое наказание.

*имена изменены

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