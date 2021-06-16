Омбудсмен Москалькова требует разобраться в ситуации с вывезенной из Махачкалы девушкой

Омбудсмен хочет выяснить, какие меры предпринимаются в республике по данному вопросу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 15 июня послала запрос прокурору Чечни, чтобы тот подробно доложил о ситуации с вывезенной из шелтера в Махачкале девушкой.

- Я послала запрос прокурору Чеченской республики с тем, чтобы он сообщил о реальной ситуации, и если она подтверждается, то какие меры предпринимаются в республике, - заявила омбудсмен журналистам.

Напомним, что эта история вызвала огромный резонанс в обществе.

Так, на днях в сети появилась информация, что правоохранители вывезли из шелтера в Махачкале молодую жительницу Чечни.

По словам автора видеообращения, девушка сбежала из семьи: к ней плохо относились, угнетали

По словам автора видеообращения, девушка сбежала из семьи: к ней плохо относились, угнетали. Позже эту информацию прокомментировал уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев.

- В связи с публикациями в соцсетях мы обратились в прокуратуру Ленинского района с просьбой организовать соответствующую проверку, и в случае подтверждения противоправных действий сотрудников полиции принять меры реагирования.

«КП» писала, что в Махачкале суд прекратил дела против задержанных женщин из кризисного центра в дагестанской столице.

- Суд постановил производство по указанным делам прекратить за отсутствием состава административного правонарушения, - говорится в сообщении.

После чего уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев лично прокомментировал ситуацию Халимат Тарамовой. Так зовут девушку, которую назвали жертвой семейного насилия и вокруг которой распространяется информация о ее похищении в Махачкале и принудительном возврате в семью.

Омбудсмен вместе с другими общественными деятелями посетили дом, в котором девушка проживает со своими родителями.

Омбудсмен вместе с другими общественными деятелями посетили дом, в котором девушка проживает со своими родителями

По его словам, героиня истории встретила гостей в хорошем настроении. Девушка заявила, сейчас чувствует себя в безопасности и ей приятно находиться вместе с родными.

Халимат опровергла слухи, связанные с ней.

- Эта девушка находится в хорошем расположении духа, каких-либо жалоб на состояние здоровье и условия ее проживания она не имеет. Также у нее нет жалоб на официальные госорганы, - уверяет уполномоченный по правам человека в Чечне.

Как выяснилось, в том самом кризисном центре в Дагестане она оказалась случайно, попав под влияние подруг, - пишет омбудсмен на своей странице в сети.

Как выяснилось, в том самом кризисном центре в Дагестане она оказалась случайно, попав под влияние подруг

- Я сейчас в кругу семьи, родителей, близких, мои права не нарушаются. Нет никакого давления, меня все поддерживают, успокаивают, - сказала сама Халимат в беседе с журналистами ЧГТРК «Грозный».

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