«Оказалась в шелтере из-за влияния подруг»: омбудсмен заявил, что у вывезенной из Дагестана чеченки нет претензий к силовикам

Омбудсмен рассказал, что встреча прошла в Грозном по улице Эсамбаева, где проживают родители девушки. С ней состоялась доверительная беседа.

Нашумевшая история с вывезенной из кризисного центра Дагестана полицейскими чеченкой, обрела финал. Напомним, на днях в сети появилась информация, что правоохранители вывезли из шелтера в Махачкале жительницу Чечни. Эту информацию прокомментировал уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев.

- В связи с публикациями в соцсетях мы обратились в прокуратуру Ленинского района с просьбой организовать соответствующую проверку, и в случае подтверждения противоправных действий сотрудников полиции принять меры реагирования.

Позже «КП-Северный Кавказ» писала, что в Махачкале суд прекратил дела против задержанных женщин из кризисного центра в дагестанской столице.

- Суд постановил производство по указанным делам прекратить за отсутствием состава административного правонарушения, - говорится в сообщении.

По словам героини истории, в том самом кризисном центре в Дагестане она оказалась случайно, попав под влияние подруг

А сегодня, 13 июня уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев лично прокомментировал ситуацию Халимат Тарамовой. Так зовут девушку, которую назвали жертвой семейного насилия и вокруг которой распространяется информация о ее похищении в Махачкале и принудительном возврате в семью.

Омбудсмен вместе с другими общественными деятелями посетили дом, в котором девушка проживает со своими родителями.

По его словам, героиня истории встретила гостей в хорошем настроении. Девушка заявила, сейчас чувствует себя в безопасности и ей приятно находиться вместе с родными.

Халимат опровергла слухи, связанные с ней.

- Эта девушка находится в хорошем расположении духа, каких-либо жалоб на состояние здоровье и условия ее проживания она не имеет. Также у нее нет жалоб на официальные госорганы, - уверяет уполномоченный по правам человека в Чечне.

Как выяснилось, в том самом кризисном центре в Дагестане она оказалась случайно, попав под влияние подруг, - пишет омбудсмен на своей странице в сети.

- Многочисленные сообщения о нарушении прав Халимат Тарамовой не подтверждаются, - подытожил Нурди Нухажиев.

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