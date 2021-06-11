Похищение чеченки из кризисного центра Дагестана: омбудсмен просит полицию проверить информацию

Халимат Тарамова. Фото: стоп-кадр видео-обращения девушки

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев прокомментировал информацию в социальных сетях о похищении чеченки из кризисного центра реабилитации женщин в Махачкале.

- В аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан письменных заявлений и обращений в связи с инцидентом в кризисном центре для женщин не поступало. Однако в связи с публикациями в социальных сетях мы обратились в прокуратуру Ленинского района с просьбой организовать соответствующую проверку, и в случае подтверждения противоправных действий сотрудников полиции принять меры реагирования, - сообщил ТАСС Алиев.

По некоторым данным, полицейские действительно приезжали в шелтер (центр кризисный помощи) за Халимат Тарамовой, потому как она находится в федеральном розыске. По закону они должны были привести девушку в отделение, но им противостояли правозащитницы. Поэтому сотрудники правопорядка составили несколько административных протоколов и отвезли некоторых девушек в отдел.

Пока что власти Дагестана и Чечни никак не прокомментировали инцидент.

Ранее сама Халимат опубликовала видео-обращение, в котором говорит, что она ушла из дома добровольно и ей никто не угрожает.

- Я добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев, угроз. Прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении, так как это создаст угрозу моей жизни, - сказала девушка.

По предварительной информации, она является дочерью бывшего первого заместителя министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова.

Халимат пришла в кризисный центр скандально известной правозащитницы и журналистки Светланы Анохиной, которая, например, оказывала поддержку матери с татуировками из Дагестана. О ее истории и о том, почему там не все так просто, писала "КП-Северный Кавказ".

Сама Анохина тоже записала видео и опубликовала его в своем инстаграме. Она говорит о том, что в ее кризисный центр "ломятся" полицейские и пугают девушек. Журналистка в это время находилась в автомобиле.

Сейчас в Махачкале закончилось рассмотрение административных дел в отношении сотрудников и посетителей кризисного центра. Их обвиняли в неповиновении требованиям сотрудника полиции. Суд прекратил эти дела "за отсутствием события правонарушения".

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