«Слава дороже»: омбудсмен заявила, что «мать с тату» из Дагестана по своей вине потеряла шанс вернуть детей

Фото: личный архив Нины Церетиловой

Скандальная история наполовину русской матери из Дагестана, разлученной с тремя детьми из-за «неправильной внешности», могла бы закончиться счастливым концом уже в эту субботу, 10 апреля.

После четырех месяцев поисков Церетилова нашла похищенных бывшим мужем дочь и сыновей у его родителей в Буйнакске и при поддержке прокуратуры, полиции и органов опеки вроде бы сумела вернуть.

Фото: личный архив Нины Церетиловой

В сопровождении на автомобиле МВД (!) ее вместе с детьми уже везли домой в Махачкалу, где их готовились встретить другие уполномоченные (мало ли что). Но детей Нина снова потеряла. Со слов детского омбудсмена республики, сама же Церетилова не позволила «хеппиэнду» случиться.

- Я уже начинаю подозревать, что несильно ей дети и нужны, - поделилась с «КП-Северный Кавказ» уполномоченная при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова.

ВЕРСИЯ МАТЕРИ

Верховный суд республики еще 24 марта встал на сторону матери с тату и пирсингом, которую из-за «неправильной внешности» разлучил с тремя детьми городской суд Махачкалы. Сыновей и дочь суд высшей инстанции определил на постоянное жительство снова к Церетиловой, но отец вывез их в Чечню, а потом спрятал в доме родителей в Буйнакске. Сам Магомед Церетилов улетел в Москву, где живет его другая семья. Жен, не скрывает бывший супруг Нины, у него две. И у каждой – от него дети.

Фото: личный архив Магомеда Церетилова

Вечером в пятницу, 9 апреля, Церетилова приехала к дому свекрови и свекра, но внутрь ее так и не пустили. У себя на страничке в Instagram Нина рассказала, что вторгаться на частную территорию ни она, ни полицейские не могут. А приставы не участвуют, потому что это не было предусмотрено в решении Верховного суда.

- В решении суда сказано, что дети должны проживать с матерью, но нет графы о форме их передачи мне. Без этого приставы не могут ничего сделать, - делится Нина.

После захода солнца Церетилова продолжала сторожить ворота, показывая это подписчикам. Не сумев вернуть сыновей и дочь, вернулась в Махачкалу искать другие пути решения вопроса. Во время прямого эфира в Instagram Нина отметила, что с детьми ей все-таки удалось ненадолго увидеться. Но при каких обстоятельствах и где именно состоялась встреча, не уточнила: - Дети в той же одежде. До сих пор ходят в зимних куртках. Им ничего не покупается, - сказала она.

У себя на страничке Нина Церетилова рассказывает, что почти сутки провела в Буйнакске у дома бывшей свекрови. Фото: личная страничка Нины Церетиловой в соцсетях

ВЕРСИЯ ОМБУДСМЕНА

Детский омбудсмен Дагестана поделилась своей версией произошедшего, которая заставляет взглянуть совершенно иначе на рассказ Нины.

- Поехала решать вопрос в ночь, зная, что ни один компетентный орган государственной власти не будет уже работать. И ни одного уполномоченного сотрудника не найдешь. С решения суда прошло три недели. Почему не нашлось ни одного дня, а только ночь? Чтобы в прямых эфирах красиво выглядело? Нине пора выйти из образа героини кино, - говорит Марина Ежова.

Нина с детства носила хиджаб и терпела насилие, а теперь стала «белой вороной». Фото: личный архив Нины Церетиловой

В субботу утром, продолжает собеседница, была собрана комиссия по делам несовершеннолетних города Буйнакск. Ради Церетиловой в выходной день вызвали на работу всех: представителей органов опеки, инспектора по делам несовершеннолетних, прокурора, начальника ГОВД и даже мэра. Детей от дедушки с бабушкой забрали в районный отдел полиции, хотя это было на грани полномочий, там они встретились с матерью.

- Детей с Ниной мы посадили в полицейский «воронок» с сопровождением. Дали указание – ехать по прямой в Махачкалу, где их тоже встретят. Через несколько часов я звоню Нине и слышу, что детей снова забрали. Вопреки указанию она вернулась обратно в дом к родителям бывшего мужа якобы за вещами. Нормальная мать, которая ищет детей четыре месяца и, наконец, находит, просто хватает их и бежит. Какие трусы, майки, золотые слитки могут сподвигнуть вернуться туда, где твоих детей все это время прятали и удерживали? – негодует уполномоченная по правам детей в Дагестане. - Я уже начинаю подозревать, что несильно дети и нужны. Важен сам процесс. Все это внимание. Конечно, это моя эмоциональная оценка. Я два дня в состоянии стресса от этой ситуации. Столько проделать работы, все структуры поднять, и такой результат!

В ДАГЕСТАНЕ ТЫСЯЧИ ТАКИХ «НИН»

По словам омбудсмена Марины Ежовой, история Нины – одна из многих. И у всех один сценарий: папа-алименщик крадет детей у матери, чтобы не отдавать долг и не становиться фигурантом уголовного дела. Заметим, у бывшего мужа Нины задолженность приближается к 1 млн рублей.

- Только у меня таких «Нин» штук сорок. В Дагестане – больше 12 тысяч. Даже с исполнительными производствами матери годами не могут вернуть детей, спрятанных в соседних республиках и за границей. Отец просто меняет адрес жительства, и приставы не могут его найти. Когда выпадает шанс забрать, их надо хватать и бежать, куда глаза глядят. Я предупреждала Нину, что второго шанса может не быть, - подчеркивает собеседница. Церетилова собирается снова обращаться в суд и писать новые заявления.

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