«Держат за закрытыми дверями»: детей матери с тату спрятали у родственников мужа в Буйнакске

Нина Церетилова не смогла вернуть детей, имея на руках решение суда. Фото: личный архив героини публикации.

Мать с тату и пирсингом Нина Церетилова попыталась вернуть детей после того, как Верховный суд Дагестана вынес решение о проживании детей в ее пользу. После суда ее бывший супруг Магомед Церетилов, с которым в Москве находились дети, заявил, что «никакой суд ей не поможет вернуть детей» и посоветовал искать их в Грозном. Детей он действительно вывез из Москвы. Только не в столицу Чечни, как грозился, а в дагестанский Буйнакск к своим родителям. Сам Магомед вернулся в Москву, а своей матери запретил пускать в дом бывшую жену.

Нина Церетилова, узнавшая о том, что дети у свекрови, отправилась в Буйнакск, где провела несколько суток в попытке забрать детей. Но несмотря на решение Верховного суда, сделать это не удалось. На свидание с детьми ей выделили полчаса, а потом выставили за дверь.

- Мне дали полчаса, чтобы увидеться с ними. Марьяша плакала. Полчаса за четыре месяца. Это очень больно, - говорит Церетилова.

Нина Церетилова почти сутки провела в Буйнакске у дома бывшей свекрови. Фото: cоцсети

После встречи с детьми ей сообщили, что время вышло и с собой она их забрать не сможет.

- Детей держат за закрытыми дверями, - рассказала Нина Церетилова. В дом заходят чужие люди, общаются с ними сколько хотят, но меня не пускают. Детей настраивают против меня.

К попытке восстановить законное право матери подключились общественники и правоохранители, но обязать родственников мужа вернуть детей не вышло. Нина считает, что дело в формулировке, которую употребил в своем решении суд.

- В решении указано, что дети должны проживать со мной. Но как они должны быть переданы мне – об этом ничего не сказано, - говорит Церетилова.

По ее словам, нет закона, который бы позволял проникнуть мне или приставам в дом бывшей свекрови.

- Это частная собственность, на территорию которой они не пускают, - отмечает Нина.

Отказываться от детей она не собирается и намерена снова обращаться в суд.

Напомним, детей у дагестанки забрали после того, как она, будучи в разводе с мужем, подала на него в суд из-за алиментов. Денег он не платил и накопился долг на сумму в более чем полмиллиона. Суд в Махачкале решил по-своему – в иске отказал и вдобавок отобрал детей из-за «неправильной внешности». Суд смутил образ Нины – туту, пирсинг на теле и яркий цвет волос. Детей забрал в Москву их отец и запретил видеться с матерью, объясняя это тем, что сыновья и дочка стесняются ее внешности и не хотят общаться. Нина оспорила решение в вышестоящей инстанции и выиграла суд, но воссоединиться с родными детьми ей до сих пор не удается.

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