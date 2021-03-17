«Била и оставляла одних»: отец детей, отобранных у матери из-за тату на теле, рассказал свою версию

Мы поговорили и с бывшем мужем, и с детьми. Фото: личный архив Магомеда Церетилова

Бывший супруг многодетной матери из Дагестана, у которой суд забрал дочь и двоих сыновей из-за «неправильной внешности», рассказал корреспонденту «КП-Северный Кавказ» совершенно другую версию произошедшего. Магомед Церетилов — решением городского суда Махачкалы детей на постоянное проживание определили к нему, утверждает, что тату и пирсинг ни при чем.

Фото: личный архив Нины Церетиловой

«БИЛА ДЕТЕЙ»

В материалах гражданского дела сказано, что Нина Церетилова привлекалась к административной ответственности за нанесение побоев дочери. Имеется заключение судебно-медицинской экспертизы и другие подтверждающие этот факт документы.

- Нина говорит: побила дочь, разозлившись, что она хотела сбежать к отцу, - рассказывает «КП» адвокат отца детей Гасан Шамхалов.

Мы спросили об этом саму 12-летнюю Марьям, ответившую в суде: «Мама била меня ремнем, рукой и ногами».

- В тот день мы с папой катались на санках допоздна. В 11 часов вечера мама позвонила и накричала, что мы еще не вернулись. Папин друг должен был нас отвести. Мама встретила и дома побила меня ремнем, рукой и один раз дала ногой по спине. Утром мальчиков отвела в школу, а меня заперла дома без телефона. Я нашла ключ и в пижаме сбежала к папе. Мама и раньше наказывала нас за встречи с папой, - поделилась девочка с «Комсомолкой».

Нина с детства носила хиджаб и терпела насилие, а теперь стала «белой вороной». Фото: личный архив Нины Церетиловой

«ВЫБОР СДЕЛАЛИ ДЕТИ»

- Сами дети, решая, с кем хотят остаться, выбрали отца. На проведении экспертизы, общаясь с психологом и педагогами, младший ребенок сказал: «Я буду ждать хорошую маму — не такую пьяную», - цитирует адвокат Магомеда.

Когда про маму у младшего Ибрагима спросили мы, он ответил: «Я скучаю по прежней маме».

По рассказу отца, с 2017 года дети стали жаловаться ему на ее «плохое поведение». Нина тогда кардинально изменилась: вместо хиджаба стала носить цветные волосы и снимать «возмутительные» по меркам Дагестана ролики в Instagram. В них Нина упражняется на пилоне, установленном в кухне, надевает парики и показывает на теле татуировки.

- Дети имидж восприняли нервно. Они постоянно жаловались, что стесняются маму. Старший 14-летний сын переживал больше остальных, терпя насмешки в школе. Я звонил Нине и просил прекратить все. Взрослая, а гуляет по ночам с подростками! – рассказывает Магомед.

Поэтому, продолжает, дети сами в суде сделали свой выбор в его пользу. Магомед рассказывает, что на заседание они пришли с мамой, но в итоге попросили остаться с ним.

Фото: личный архив Нины Церетиловой

«ПУГАЕТ ПОВЕДЕНИЕ МАТЕРИ»

- Нина переодевала младшего сына Ибрагима в платье, надевала на него парик и каблуки, снимала все это на видео и обращалась к нему по женскому имени Ингрид, - отмечает адвокат Магомеда. - Мальчик жаловался отцу со слезами на глазах. Говорил: «Я не хочу быть девочкой». Сутками дети могли оставаться одни, пока Нина якобы была на работе. Сами готовили себе еду. Нина демонстративно перед камерой пила алкоголь и веселилась при детях в сомнительной компании. На фоне изображения Иисуса Христа совершала непристойности, комментируя «Он мой парень, мы любим друг друга». Все эти кадры были рассмотрены в суде.

Магомед доказывает, что детей определили жить с ним не из-за эксцентричной внешности, а из-за поведения, вызывающего серьезное беспокойство.

- Не я вынес сор из избы. Она все начала! Я этого не хотел и предлагал решить все мирно. Просил перевезти детей в Москву, где уже школу для них подобрал. Они меня любят, и я их – очень. Дети не дадут соврать, - замечает их отец.

Сейчас, как мы узнали, ребята живут в горном селе Дагестана у родственников отца. С их слов – хорошо. На вопрос про учебу (три месяца дети пропускают школу) отец ответил: «Я уберегаю их от стресса. Сейчас они психологически восстанавливаются».

В дальнейшем, если судебное разбирательство завершится в его пользу, он планирует забрать детей в Москву. Заметим, у Магомеда уже есть две жены и шестеро детей. Но он уверен, что любви и заботы хватит на всех.

МНЕНИЕ МАМЫ ДЕТЕЙ

- Девятого февраля в 2020 году я побила свою дочь. Взяла ремень и трижды ударила ей по ногам. Чуть ниже попы. Согласна, не самый лучший мой поступок. А для судебного дела тем более, - пишет Нина у себя в Instagram. - Я поступила так, как в тот момент считала правильным. В двенадцать ночи моя дочь находилась не в самом благополучном районе одна, рядом был незнакомый мужчина и женщина. За те полчаса, что я искала ее, могло произойти все, что угодно. Нес бы за это ответственность Магомед, который отправил детей одних на такси в столь позднее время? Зато сейчас благодаря его мгновенному заявлению о «побоях у детей» у него есть возможность говорить о том, что я систематически это делала.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Комсомолка» рассказала историю 33-летней Нины Церетиловой, пережившей женское обрезание в семь лет, насилие в браке, а совсем недавно – разлуку с тремя детьми. По решению городского суда Махачкалы, которое Нина оспаривает в Верховном, двое сыновей и дочь живут с отцом. Нина поделилась, что у бывшего мужа накопился долг в размере 800 тысяч рублей по алиментам, и что до того, как к нему в Москве наведались приставы, жизнь детей его мало интересовала.

Фото: личный архив Нины Церетиловой

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