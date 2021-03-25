«Ищи их в Грозном»: отец не отдал детей матери с тату и пирсингом, выигравшей суд в Дагестане

Фото: личный архив Нины Церетиловой

Многодетная мать с «неправильной» — по мнению судьи Дагестана, внешностью, официально вернула дочь и сыновей. Стало известно, что решение Кировского районного суда Махачкалы об определении детей на постоянное местожительство отцу, основанное на «порочащих» мать видео и фото из интернета, где она носит парики и показывает свои тату, отменено.

Нина с детства носила хиджаб и терпела насилие, а теперь стала «белой вороной». Фото: личный архив Нины Церетиловой

Впрочем, по факту 33-летняя Нина Церетилова все еще не добилась своего. Говорит, бывший муж подал иск на ограничение ее родительских прав и собирается вывезти детей в Чечню. Один из его четырех адвокатов, делится Церетилова, так и сказал после суда: «Ищи детей в Грозном».

- Звоним Магомеду, он не берет трубку, - говорит Нина. - Решение вступило в силу. Сейчас я буду искать своих детей.

Фото: личный архив Магомеда Церетилова

Защитник Магомеда Церетилова Гасан Шамхалов рассказал «КП-Северный Кавказ», что они будут оспаривать принятое решение в Пятом кассационном суде Пятигорска. Бывший муж Нины повторяет, что дети сами не хотят возвращаться к матери.

- Насильно даже суд их не заберет, - подчеркнул отец детей. Ранее мы поговорили с детьми и их отцом:

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