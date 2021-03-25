В Дагестане матери с татуировками вернули детей, отобранных у нее из-за «неправильной внешности»

Фото: личный архив Нины Церетиловой

Решением Верховного суда Дагестана матери с тату и пирсингом вернули троих детей. О победе в споре с бывшим супругом Нина Церетилова рассказала сразу после заседания, которое длилось семь часов:

- Поздравьте меня. Мы выиграли! Все закончилось! Но юристы Магомеда сказали, чтобы я искала детей в Грозном, и они будут добиваться другого решения. Если же я попробую забрать детей по закону, я никогда их не увижу. Были угрозы и оскорбления. Но решение вынесено в мою пользу.

Отец детей Магомед Церетилов считает, что Верховный суд «пошел против воли детей»:

- Дети сами к матери не пойдут, а насильно даже суд их не заберет, - рассказал он. - Если они изъявят желание вернуться к ней, не стану препятствовать.

Защитник Магомеда заявил, что они намерены оспаривать принятое решение.

- Судебная коллегия объявила, что имеется особое мнение одного из трех судей — он не согласился с вынесенным решением. Мы намерены обжаловать его в Пятом кассационном суде Пятигорска. Суд апелляционной инстанции проигнорировал наличие у Церетиловой административной ответственности за нанесение побоев своей дочери и то, что Церетилова препятствовала общению детей с отцом. В основу решения легла задолженность по алиментам. Но мы считаем, что первостепенное значение имеют жизнь и здоровье детей, - комментирует для «КП-Северный Кавказ» адвокат Гасан Шамхалов.

Фото: личный архив Магомеда Церетилова

Многодетная мать из Дагестана, пережившая женское обрезание в семь лет и насилие в браке, лишилась сыновей и дочери, обратившись в городской суд Махачкалы по определению их постоянного места жительства. Ответчиком выступил ее бывший муж Магомед, с которым Нина в разводе 9 лет и чей долг по алиментам — 800 тысяч рублей.

Фото: личный архив Нины Церетиловой

Нина была истцом и проиграла. Судье не понравился ее внешний вид. С 12 лет русская по матери Нина носила хиджаб, чтобы не выделяться в исламской школе Буйнакска, куда ее отправил учиться аварец-отец. Через 4 года после развода она сняла его и начала новую жизнь.

Фото: личный архив Нины Церетиловой

Нина красит волосы в яркие цвета, не стесняется показывать свои тату и пирсинг. В решении суда по определению постоянного места жительства детей у отца так и написали: «На ее теле изображены татуировки с надписями. Церетилова Н.Ш. ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери».

Фото: личный архив Нины Церетиловой

Позже отец детей рассказал «Комсомолке», что остаться с ним захотели сами дети.

- На проведении экспертизы, общаясь с психологом и педагогами, младший ребенок сказал: «Я буду ждать хорошую маму — не такую пьяную», - говорил нам адвокат Магомеда. - Нина переодевала младшего сына Ибрагима в платье, надевала на него парик и каблуки, снимала все это на видео и обращалась к нему по женскому имени Ингрид.

От отца мы узнали и то, что Нину привлекали к административной ответственности за нанесение побоев дочери. В разговоре с корреспондентом «КП» 12-летняя Марьям сказала: «Мама побила меня ремнем, рукой и один раз дала ногой по спине». По рассказу девочки, за желание быть с отцом.

Нина уверена, что детей против нее настроил отец, который просто не желает платить громадный долг по алиментам. Про нанесенные «побои» она рассказывает :

- Я поступила так, как в тот момент считала правильным. В двенадцать ночи моя дочь находилась не в самом благополучном районе одна, рядом был незнакомый мужчина и женщина. За те полчаса, что я искала ее, могло произойти все, что угодно. Нес бы за это ответственность Магомед, который отправил детей одних на такси в столь позднее время?

Последние годы Магомед Церетилов жил не в Дагестане, а в Москве с двумя женами и шестью детьми. Нина считает, он бы и не вспомнил о ней, если бы к нему не пришли приставы. На все обвинения Магомед отвечает, что просто не знал про алименты. И что был бы только счастлив, если бы детям было хорошо с матерью.

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