Суд в Дагестане прекратил дела в отношении женщин, скрывавшихся в кризисном центре

В Махачкале суд прекратил дела против задержанных женщин из кризисного центра в дагестанской столице.

- Суд постановил производство по указанным делам прекратить за отсутствием состава административного правонарушения, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев прокомментировал информацию в соцсетях о похищении чеченки из кризисного центра реабилитации женщин в Махачкале.

- В связи с публикациями в социальных сетях мы обратились в прокуратуру Ленинского района с просьбой организовать соответствующую проверку, и в случае подтверждения противоправных действий сотрудников полиции принять меры реагирования.

По некоторым сведениям, правоохранители приезжали в шелтер за жительницей по имени Халимат Тарамова, потому как она находится в федеральном розыске.

По закону они должны были привести девушку в отделение, но им противостояли правозащитницы. Поэтому сотрудники правопорядка составили несколько административных протоколов и отвезли некоторых девушек в отдел.