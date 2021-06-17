Кадыров допустил введение жестких ограничительных мер при отказе от вакцинации от коронавируса

Глава Чечни поручил провести разъяснительную работу с населением Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров призвал население республики проявить сознательность и привиться от коронавируса. В противном случае в Чечне могут прибегнуть к жестким ограничительным мерам. Об этом Кадыров сообщил на своей странице в сети.

- Больницы оснащены медикаментами, СИЗ, специалистами, кислородом. Предусмотрено необходимое количество койко-мест. Но такое положение дел обязывает нас принимать соответствующие меры, чтобы защитить население. И единственный выход, как заявляют специалисты, это вакцинация, - прокомментировал чеченский лидер.

На сегодняшний день в республике привита четверть от общего количества жителей, которые подлежат вакцинации. Кроме того, развернут 41 пункт, который каждый день принимает около 5 тысяч человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Кадыров поддержал ужесточение контроля за оружием после трагедии в Казани.

- Я уже неоднократно говорил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей. Уверен, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.