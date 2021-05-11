Кадыров поддержал ужесточение контроля за оружием после трагедии в Казани

Кадыров выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также президенту Татарстана Рустаму Минниханову Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Казани, 11 мая произошло преступление, которое повергло в шок всю Россию. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 19-летний преступник ворвался в гимназию Казани и открыл огонь по учащимся из автоматического дробовика.

По предварительным данным, на сегодняшний день семеро школьников и одна учительница погибли. Еще 20 человек получили различные ранения. Им оказывается медицинская помощь.

Преступник задержан. Им оказался Ильназ Гилявиев. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Владимир Путин также поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

- Я уже неоднократно говорил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей. Уверен, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

- Мы вместе со всей страной глубоко осуждаем это ужасное и вопиющее преступление. Надеюсь, что суд вынесет самое суровое наказание для преступника по всей строгости закона!

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья выразил соболезнования родителям, всем жителям Татарстана, в чьи семьи сегодняшний день принес горе.

- Думаем о вас и разделяем с вами скорбь. Сегодняшние события в Казани потрясли до глубины души. Погибли, ранены дети! Это настоящая трагедия и подлинная боль, - обратился Владимир Владимиров к участникам трагедии.

- Уверен, что все, кто причастен к нападению, получат свое - по закону и сполна. Надеюсь на скорейшее выздоровление раненых, - пожелал глава региона.

Напомним, что в Пятигорске 11 мая отменили КВН из-за нападения в школе Казани.

- В связи с трагическими событиями в городе Казань, мы переносим проведение игр КВН открытой лиги Пятигорска.

Соболезнование всем близким погибших! - сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

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