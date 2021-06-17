Замучили призраки жертв: дагестанец не выдержал кошмаров и сознался в убийстве двух друзей

Магомед Магомедов. Фото: МВД по Дагестану

Верховный суд Дагестана закончил рассматривать уголовное дело Магомеда Магомедова. Мужчину обвинили в двойном убийстве, которое совершено в борьбе за чистоту речи. Признаться в преступлении его вынудили призраки.

«КП-Ставрополь» узнала подробности дела.

Магомед познакомился с Виктором на стройке, и через пару лет судьба свела их с Сергеем и Маратом. Мужчины строили что-то под Махачкалой и порой вместе выпивали.

В канун Рождества рабочие собрались у Магомеда. Девушка Марата – Эльмира – накрыла на стол, но главным украшением вечера стали две бутылки водки. Нередко пара ночевала у Магомеда, но в этот раз они ушли в девять вечера. Через полчаса к мужчине пришли Виктор и Сергей. При себе у них был литр спирта, который они разбавили водой – мера очень важная, даже жизненно необходимая. Рабочие "разогрелись" еще до встречи, потому уже в 23 часа Сергею понадобился покой.

- Я смутно помню, что происходило. Несколько раз просил Виктора не материться, но он меня не слушал. Оскорбил мою мать! Я не выдержал и ударил его по лицу. Он упал с табуретки. Виктор был в два раза здоровее, и я его добил ножом, – цитирует показания Магомедова источник "Комсомольской Правды" в суде.

В это время проснулся Сергей. Магомед побоялся, что тот отомстит за друга – и тем же ножом, которым убил Виктора, перерезал сонному парню горло. А затем спокойно пошел спать.

- Я проснулся от того, что меня поливали водой. Марат и Эльмира говорили, что я кого-то убил. Я ничего не понимал и снова уснул. Но когда проснулся - все, о чем говорил Марат, оказалось правдой.

Магомед, Марат и Эльмира решили убрать следы вчерашней попойки. Женщина отмывала дом от крови, а мужчины закапывали трупы в недостроенном сарае. После парочка никогда не возвращалась на участок друга (да и друга не вспоминали). А через время и сам Магомед сбежал оттуда.

- Он приехал в Махачкалу, где стал работать. Однако покоя ему не было – он каждый день начал видеть во сне призраков. Его мучила совесть, и он решил сдаться. В отделе полиции он во всем сознался.

На скамье оказались все трое. Марат и Эльмира обвинялись в сокрытии преступления, Кировский районный суд Махачкалы приговорил мужчину к году условно, а женщину - к штрафу в 20 тысяч рублей. Магомедову инкриминировали статью «Убийство двух и более лиц». За такое преступление он получил 15 лет строгого режима.

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