Оправдал произвол в полиции: судья из Дагестана ответит за ложь в приговоре

По поддельному приговору, обвиняемый становился потерпевшим Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане закончили расследование уголовного дела в отношении федерального судьи Ахтынского района Ченгиса Г.. Его обвиняют в служебном подлоге по делу начальника районного отдела МВД Феликса Мамалиева.

Еще в 2015 году в республике разгорелся скандал из-за поведения высокопоставленного полицейского. Глава ОМВД по Ахтынскому району, напившись вечером, задумался о дисциплине в своем отделе. Сотрудники стали каким-то расхлябанными и безответственными, считал он. На будущем суде мужчина заявил, что его подчиненные могли уйти с работы раньше положенного, одевались на службу в гражданское и не знали законов. Тогда Мамалиев, сам нарушая приказ МВД, объявил учебную тревогу.

- В тот день в район приезжало правительство на открытие МФЦ. Нас попросили обеспечить безопасность и беспрепятственный проезд делегации. Но глава района по телефону сказал мне, что этого нет! К тому же старший следователь, оправленный в командировку на один день, опаздывал. Когда я вечером решил спросить о деле, его телефон оказался выключенным. Где дисциплина? А ведь скоро проверки! - объяснял свой поступок Мамалиев в суде.

И в чем был, а именно - в новеньком спортивном костюме, он отправился в отдел. Личный состав уже прибыл на место, в норматив все уложились. Но на построении Мамалиев вспомнил обиду на старшего следователя и стал выяснить с ним отношения. Оскорбляя подчиненного, он ударил того в лицо. Лишь за то, что следователь обещал написать отчет о командировке не сейчас, а утром, поскольку рабочий день закончился.

За превышение полномочий против Мамалиева возбудили уголовное дело. Свидетели были на стороне следователя. Однако судья Ченгис Г. оправдал полицейского. Гособвинитель пытался обжаловать приговор, но все без толку - Верховный суд Дагестана три раза отклонил апелляционную жалобу.

Когда начали разбираться, выяснилось, что в вышестоящую инстанцию отправляли подложные документы. Якобы все допрошенные отрицали вину своего начальника и отказывались от показаний, данных следствию. А по новым показаниям обвиняемого, не он ударил старшего следователя, а наоборот: тот - его.

Ченгису Г. грозит до четырех лет лишения свободы. Дело Мамалиева так и не пересмотрено, незаконный приговор уже давно вступил в силу. Однако служба полицейского после скандала закончилась увольнением.

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