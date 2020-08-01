Полицейский произвол «в законе»: суд оправдал главу районного МВД, по-пьяни избившего подчиненных

Следственное управление СКР по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против судьи, незаконно оправдавшего бывшего начальника районного отдела МВД. Высокопоставленный полицейский по-пьяни избил подчиненных и «волшебным образом» избежал заслуженного наказания.

Как говорится в материалах следствия, бывший начальник полиции сильно напился и решил устроить подчиненным незапланированный смотр. Поведение одного из сотрудников не удовлетворило босса. Перепалка началась с оскорблений, а закончилась публичным избиением полицейского.

Против нерадивого начальника завели уголовное дело. Пострадавший пытался отстоять свою честь, но тщетно. Несмотря на все доказательства, судья полностью оправдал подозреваемого. Прокурор был крайне раздосадован решением, которое противоречило фактическим обстоятельствам дела и подал апелляцию в вышестоящий суд.

Пытаясь прикрыть полицейский произвол, судья пошел на махинации. Он подделал протоколы судебных заседаний, существенно изменив суть процесса. Основываясь на ложных сведениях, апелляция была оставлена без удовлетворения.

— В отношении судьи Ахтынского районного суда Республики Дагестан возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства», — говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Дагестан.

В результате расследования СК дело об избиении полицейского будет отправлено на новое рассмотрение в суд вышестоящей инстанции. А судейский произвол — наказан по закону. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

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