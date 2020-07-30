Бизнес-империя по торговле землей: глава района Дагестана продал недвижимость на сотни миллионов

Спецназ и следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербенского района Дагестана Фуада Шихиева. Его подозревают в создании ОПГ. Чиновник сколотил бизнес-империю по торговле земельными участками — территории похищались и перепродавались. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

По данным следователей, в мае 2018 года чиновником была создана устойчивая преступная группировка со своей иерархией и распределением ролей. Её члены похищали участки, находящиеся в государственной собственности: составляли поддельные выписки из похозяйственных книг или подделывали документы от имени главы села на свободный земельный участок.

— В зависимости от местоположения участка, за участок в 500 квадратных метров клиенты платили от 100 тысяч рублей до 1,5 миллионов. Деньги распределялись между участниками группировки в зависимости от их роли и статуса, — говорится в сообщении регионального СК.

Торговля государственной землей была поставлена на поток. За два года членам группировки удалось переоформить и продать порядка 500 участков. Их кадастровая стоимость — 38 миллионов, а рыночная, по оценкам экспертов, около 200 миллионов.

Силовики провели обыски в здании районной администрации и дома у чиновника. Сам Фуад Шахиев задержан и допрошен. Следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника.

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