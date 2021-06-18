«Глубокое декольте, обнаженная спина, беззастенчивость»: в Северной Осетии девушкам запретят «неподобающе» одеваться и танцевать

Осетинским красавицам нельзя громко разговаривать, оголять спину на свадьбах и ходить на похороны в брюках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На похороны и свадьбы нельзя ходить в брючных костюмах. Эти правила теперь касаются девушек Северной Осетии. А еще – не подобает представительницам прекрасного пола оголять спину, зону декольте и танцевать на свадьбе, если тебя не пригласил молодой человек. Но обо всем по порядку.

Весь свод этих правил предложили активистки комитета женщин «Высшего совета осетин» во Владикавказе. Теперь они проводят открытые уроки-беседы с осетинками в учебных заведениях республики, объясняют, как должна себя вести и как должна выглядеть достойная дочь своего народа.

Корреспондент «КП-Северный Кавказ» поговорила с председателем этого комитета Ириной Макоевой и узнала, как теперь в республике будут бороться с девушками, не соблюдающие эти нормы и правила.

Если девушку не пригласили во время свадьбы на танец, а плясать очень хочется, не расстраивайтесь. Подойдите к организатору свадьбы и сообщите ему об этом Фото: Евгения ГУСЕВА

- Мы не требуем, чтобы девушки надевали платья до пола с длинными руками. Время берет свое, конечно, меняется мода. Но! Мы против чтобы девушки на свадьбах приходили в вечерних платьях с глубоким декольте. В этом платье они пусть ходят на вечернее свидание со своим молодым человеком. Мы не хотим, чтобы молодые осетинки гуляли в рваных джинсах, а их парни щеголяли в шортах и сланцах в центре города. Рядом с девушкой должен быть опрятный молодой человек, - делится Ирина.

Парням - осетинам не следует ходить по городу в коротких шортах и сланцах. Рядом с девушкой должен идти опрятный молодой человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По ее словам, не все студентки, слушающие эти лекции согласны с такими правилами. Недавно одна из девушек встала в аудитории и заявила, что не собирается так ходить.

- Вся аудитория стала с ней спорить, объяснять, что она не права. А мы всего лишь объясняем, что не обязательно ходить с обнаженной спиной, глубоким декольте и в короткой до невозможности юбке, чтобы выглядеть красиво. Девушка не должна показывать все свои прелести. Какая та загадка должна быть в ней. Чтобы и парню было с ней интересно. Достойный мужчина, настоящий осетин никогда не посмотрит на такую легкодоступную девушку, - уверена Ирина Макоева.

По мнению местных активисток, ходить на похороны в брюках - некрасиво. Тоже самое касается и свадебного торжества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы не должны слышать в общественных местах голос девушки

Еще один момент, который активисткам этого движения не нравится в девушках, так это, когда их слышно в общественных местах.

- Мы хотим чтобы девушки-осетинки громко не разговаривали. Наши девушки никогда в истории не позволяли себе болтать во весь голос. Особенно в общественных местах мы не должны слышать их голос.

Отдельный свод правил касается осетинских свадеб и похорон. На этих мероприятиях девушкам не позволительно являться в брючных костюмах.

- Национальная осетинская свадьба обязывает, чтобы девушка была прилично одета. Чтобы она не выходила танцевать в брюках, чтобы во время танца, она не скакала, не танцевала мужскую партию. Танцевать нужно плавно, медленно, опустив глаза в пол, как положено осетинке. Еще такие девушки, которые настолько входят в азарт, что парень рядом – не знает, куда себя деть. Девушки, если парень вас не пригласил на свадьбу, не надо бежать в круг и танцевать там.

- А что делать девушке, которая очень любит и умеет красиво танцевать, но ее не приглашает ни один мужчина на этой свадьбе?

- Тогда Вы должны подойти к организатору свадьбы и сказать ему об этом. Тогда этот человек найдет Вам партнера для танца. Эти важные моменты почему - то родители упускают, когда идут со своими детьми на торжество. Есть немало мам, которые даже приветствуют такое поведение дочери.

Выгонять девушек, которые без приглашения пошли танцевать в центр зала, никто не собирается . Вместо этого мам тех самых раскрепощенных красавиц ждут поучительные беседы, где активистки объяснят, что такое поведение вовсе не красит их дочерей.

- Часто сталкиваемся с тем, что девочки из сел приезжают учиться в город, ускользая из под контроля родителей, и начинается другая жизнь: курят, пьют. Они должны думать, что – будущие мамы и им предстоит рожать здоровое потомство. К сожалению, я не могу разбудить всех матерей. Но с осени мы будем привлекать для этого больше единомышленниц и проводить больше бесед с мамами осетинских девушек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен Москалькова требует разобраться в ситуации с вывезенной из Махачкалы девушкой

Эта история в кризисном центре вызвала огромный резонанс в обществе (подробнее)